Джо Байден кашлял в кулак и здоровался за руку после контакта с больным COVID-19

Вашингтон, 26 октября. Видео пожимающего руки после влажного кашля в кулак президента США Джо Байдена привело в ярость читателей Fox News. Американцы напомнили, что менее недели назад один из приближенных американского лидера заболел коронавирусной инфекцией.

Скандальное видео опубликовало канадское издание The Post Millenial. Во время одного из выступлений в Нью-Джерси 46-й президент США покашлял в руку, после чего жал руки пришедшим на встречу простым американцам. Байден не носил маску, что также не понравилось многим интернет-пользователям.

Did Biden cough in his hand and then proceed to shake hands with people? pic.twitter.com/NxjYka2eKt — The Post Millennial (@TPostMillennial) October 25, 2021

Как отметил Fox News, менее чем за неделю до выступления главы государства в Нью-Джерси с COVID-19 слег министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас. Байден контактировал с ним с незадолго до своей последней рабочей поездки, на что и обратили внимание читатели консервативного издания. Поведение американского лидера на видео интернет-пользователям также показалось странным.

«Вы заметили, как Байден быстро развернулся и протянул руку для рукопожатия, а там никого не было? А потом его помощник направил его к толпе, чтобы он там уже смог пожать всем руки?» — обратил внимание читатель Mr0. «Это отвратительно», —ответил ему Gonzo846.

Скандальное видео стало поводом для шуток и иронических комментариев. Некоторые пользователи призывают изолировать Байдена от общества, а другие — обратить внимание его сына Хантера.

«Может быть, Хантеру было бы интересно нарисовать то, что осталось на руке Байдена, под микроскопом? Это вполне подходит под его жанр», — иронизирует CakePronoun. «Мы дошли до того момента, когда президента лучше не допускать к публичным выступлениям... Для нашей общей безопасности», — заключили простые американцы.

Рейтинги президента США Джо Байдена продолжают падать на фоне многочисленных скандалов и экономического кризиса в стране. Как отметили аналитики телеканала CNN, рекордный обвал доверия к главе государства может означать возвращение страны к норме — отказу от левой идеологии и заинтересованности народных масс в росте национального благосостояния.