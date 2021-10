Джо Байден кашлял в кулак и здоровался за руку после контакта с больным COVID-19

Вашингтон, 26 октября. Видео пожимающего руки после влажного кашля в кулак президента США Джо Байдена привело в ярость читателей Fox News. Американцы напомнили, что менее недели назад один из приближенных американского лидера заболел коронавирусной инфекцией.

Скандальное видео опубликовало канадское издание The Post Millenial. Во время одного из выступлений в Нью-Джерси 46-й президент США покашлял в руку, после чего жал руки пришедшим на встречу простым американцам. Байден не носил маску, что также не понравилось многим интернет-пользователям.

Did Biden cough in his hand and then proceed to shake hands with people? pic.twitter.com/NxjYka2eKt