19FortyFive: НАТО обречена на поражение в ядерном противостоянии с Россией

Вашингтон, 26 октября. Попытка применить ядерное оружие против России обернется весьма плачевными последствиями для НАТО, считает американский военный аналитик Майкл Пек.

В публикации для издания 19FortyFive эксперт пишет, что недавно военные аналитики смоделировали виртуальное сражение между Россией и Альянсом в Прибалтике. Оказалось, что западные силы в случае войны с российскими военнослужащими обречены на поражение, даже если попытаются применить ядерное оружие, передает «ПолитРоссия».

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Отмечается, что попытка применить ядерные ракеты обернется для НАТО катастрофой, потому что основной удар примет на себя гражданское население прибалтийских государств, а также будет нанесен ущерб объектам инфраструктуры. При этом российские подразделения практически не понесут потерь. Кроме того, за атакой Альянса последует обмен ядерными ударами, который западные военные не переживут.

«Инфраструктура НАТО уязвима, ущерб, нанесенный ей даже ограниченным числом ядерных атак, может существенно снизить военный потенциал всего Альянса. На этом фоне Россия способна выдержать сопоставимые по силам ядерные удары», — говорится в статье.

Ранее российский лидер Владимир Путин назвал ядерное оружие огромной ответственностью государств, которые им обладают. Он также указал на отличительную особенность современных войн, передает «Царьград».