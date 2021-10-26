Россия и ОАЭ подписали соглашение о сотрудничестве в области освоения космоса

Дубай, 26 октября. Россия и Объединенные Арабские Эмираты заключили договор о совместном сотрудничестве в рамках межправительственного соглашения об исследовании космического пространства в мирных целях.

Соглашение было подписано в ходе 72-го Международного астронавтического конгресса в Дубае. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин провел встречу с министром по передовым технологиям ОАЭ и главой арабского космического агентства Сарой аль-Амири.

«Если говорить про конкретные направления нашей работы, то у нас несколько интересных направлений. Например, в части пилотируемой космонавтики мы готовы к подготовке ваших представителей для длительного профессионального полета. Нам приятно, что именно нам выпала честь подготовить ваших первых космонавтов», — цитирует Рогозина ТАСС перед подписанием соглашения.

Ранее глава Роскосмоса заявил, что Россия готова предложить партнерам по Международной космической станции проект нового вечно пилотируемого орбитального аппарата. Более подробные сведения о проекте Рогозин намерен представить во время астронавтического конгресса в Дубае.