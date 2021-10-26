Die Welt: немецкие семьи поддерживают Путина в борьбе за «Северный поток — 2»

Берлин, 26 октября. Немецкая партия «Зеленые» во главе с Анналеной Бербок рискует потерпеть сокрушительное поражение в битве за «Северный поток — 2» против президента России Владимира Путина. С таким прогнозом выступили авторы газеты Die Welt.

По мнению аналитиков авторитетного издания из ФРГ, Владимир Путин завоевал доверие не просто части берлинского истеблишмента, но и широких народных масс Германии. По этой причине журналисты предрекли России успех в борьбе за немецкие газохранилища.

Также журналисты подвергли критике поведение Анналены Бербок. Она выстроила крайне последовательную и агрессивную линию поведения в отношении «СП-2», однако это возымеет хоть какой-то смысл только в случае, если политик сумеет завоевать кресло министра иностранных дел, констатируют авторы.

«Впрочем, слова Бербок не имеют никакой ценности, если "Зеленые" не будут претендовать на министерство иностранных дел», — пишут журналисты Die Welt.

Федеральное агентство новостей /

Ситуация вокруг «Северного потока — 2» — это не только история битвы за газ, но и история успеха российской пропаганды на Западе, уверено западное издание. Владимиру Путину удалось убедить простых жителей Старого Света, что трансбалтийский газопровод им не угрожает и несет только пользу. Теперь любой немецкий чиновник, который попытается выступить против России, рискует лишиться народной поддержки, резюмируют журналисты.

«У него за спиной стоят немецкие семьи, которым Путин рассказывает во всех красках, какая чудная жизнь настанет, когда газопровод подключат к сети», — отметили влияние Кремля на Германию авторы Die Welt.

Запуск «Северного потока — 2» ознаменует собой серьезные перемены на рынке энергоресурсов. Как отметил британский экономист Тимоти Эш, сразу после того, как голубое топливо отправится из России в ФРГ по трансбалтийской трубе, цены на него рухнут.