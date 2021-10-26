Шукшина пожаловалась на YouTube из-за удаленного ролика про секретное лекарство от COVID-19

Москва, 26 октября. Актриса Мария Шукшина обрушилась с обвинениями на сервис YouTube. По словам знаменитости, администрация видеоплатформы удалила ее видео про лечение от коронавируса.

Шукшина затронула тему коронавируса в интервью с Андреем Карауловым. Звезда сообщила о некоем секретном лекарстве — якобы оно прошло необходимые испытания, но не было зарегистрировано в России. Артистка отметила, что одобряет подход к исследованиям препарата.

«Собственно, логично и правильно. Гораздо хуже, когда к людям переходят сразу, минуя фазу испытаний на животных», — отметила Шукшина.

Вскоре запись интервью с упоминанием лекарства пропала с видеоплатформы YouTube. Кроме того, сервис удалил запись круглого стола, который состоялся 7 сентября. Шукшина пожаловалась на политику платформы в собственном Telegram-канале после исчезновения ролика.

Стоит отметить, что Шукшина неоднократно высказывала неоднозначную позицию касательно лечения COVID-19 и опасности вируса. Телеведущий Дмитрий Киселев заявил, что артистка пытается «сделать себе имя» благодаря критике ситуации вокруг пандемии.