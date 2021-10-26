Племена восточного Судана поддержали переход власти к военным

Порт-Судан, 26 октября. Совет старейшин племенного союза беджа поддержал меры, предпринятые 25 октября главнокомандующим вооруженными силами генералом Абдель Фаттахом аль-Бурханом.

Вожди заявили о намерении в скором времени открыть сообщение между Хартумом и востоком страны, блокировка которого привела к сокращению поставок топлива. Совет беджа, имеющий влияние в провинции Красное море, в сентябре на фоне антиправительственных демонстраций и протестов закрыл гавань Порт-Судана для приема энергоносителей и другой жизненно важной продукции.

Восточные племена поддержали произошедший накануне государственный переворот и действия армии, заявив, что их цели согласуются с требованиями народа. Со своей стороны секретарь по делам молодежи Совета старейшин беджа Каррар Аскар назвал кабмин Абдаллы Хамдока партийным и обвинил его в нарушении конституционного документа. Активист также подчеркнул, что восточносуданские племена стремятся к формированию подлинного гражданского правительства, политика которого разработана с учетом интересов всех сторон общества.

Восточный Судан включает в себя три штата: Красное море, Кассала и Гедареф. Он считается стратегической провинцией, поскольку граничит с Эритреей, Египтом и Эфиопией, а его побережье простирается вдоль Красного моря на 714 км и имеет нефтяные порты. В то же время на востоке находятся самые бедные районы страны. Многие его граждане жалуются на запущенность экономики и ухудшение жилищных условий.

Накануне председатель распущенного Суверенного совета генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан выступил с речью, в которой наметил основные цели переходных властей на предстоящий период. По его словам, политический процесс в стране останется под контролем армии вплоть до выборов, которые состоятся в июле 2023 года. При этом планируется сформировать новое правительство и парламент с широким участием всех групп населения.