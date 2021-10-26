Песков посоветовал Моргенштерну поговорить с бабушкой и дедушкой после его слов о Дне Победы

Москва, 26 октября. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал скандальное заявление рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна о непонимании празднования Дня Победы.

Артист в интервью для YouTube-шоу «Осторожно: Собчак» рассказал, что считает празднование Дня Победы неуместным, поскольку на мероприятие уходят огромные деньги. По его словам, 9 Мая стало своеобразными скрепами, которые зачем-то нужны россиянам.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами посоветовал артисту пообщаться со старшим поколением, с ветеранами, чтобы восполнить пробелы в знаниях.

«Вы знаете, что хочется таким молодым людям просто порекомендовать чисто по-человечески? Наверняка у них есть дедушки, бабушки. Поговорите с ними. Или придите к какому-нибудь ветерану, которых остается все меньше, но которые все равно живут рядом с нами», — призвал официальный представитель Кремля.

Песков отметил, что именно бабушки и дедушки смогут по-настоящему объяснить оскандалившемуся артисту, почему так важен сам праздник и сохранение памяти о тех страшных событиях.

Ранее артиста попытался поддержать звездный адвокат Сергей Жорин. Он считает, что слова о Дне Победы Моргенштерн произнес по незнанию, однако его подписчики с этим не согласны.