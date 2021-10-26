Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 октября 14:33
14:32
Общество
Премьер-министр России Мишустин призвал наращивать темпы вакцинации от COVID-19
14:32
Общество
Депутат Госдумы Бахарев назвал политически мотивированным решение суда по скифскому золоту
14:32
Общество
Внучка Светличной сообщила о масштабных поисках артистки
14:31
Происшествия
В Балтийске произошел взрыв в многоквартирном доме
14:30
Общество
Собянин назвал напряженной ситуацию с коронавирусом в Москве
14:27
Происшествия
Выбросившему котенка с седьмого этажа жителю Саранска грозит три года тюрьмы
14:27
Армия
Al Hadath: генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан распорядился распустить профсоюзы Судана
14:26
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин потребовал от Моргенштерна ответить за слова про День Победы
14:25
Происшествия
МВД: пропавшую актрису Светлану Светличную нашли живой в Москве
14:24
Весь мир
Песков: Суданцы должны сами разобраться в ситуации в стране
Все новости

Песков посоветовал Моргенштерну поговорить с бабушкой и дедушкой после его слов о Дне Победы

  /   Обновлено: 26 октября 2021 12:59
Общество
Песков посоветовал Моргенштерну поговорить с бабушкой и дедушкой после его слов о Дне Победы
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 26 октября. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал скандальное заявление рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна о непонимании празднования Дня Победы.

Артист в интервью для YouTube-шоу «Осторожно: Собчак» рассказал, что считает празднование Дня Победы неуместным, поскольку на мероприятие уходят огромные деньги. По его словам, 9 Мая стало своеобразными скрепами, которые зачем-то нужны россиянам.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами посоветовал артисту пообщаться со старшим поколением, с ветеранами, чтобы восполнить пробелы в знаниях.

«Вы знаете, что хочется таким молодым людям просто порекомендовать чисто по-человечески? Наверняка у них есть дедушки, бабушки. Поговорите с ними. Или придите к какому-нибудь ветерану, которых остается все меньше, но которые все равно живут рядом с нами», — призвал официальный представитель Кремля.

Песков отметил, что именно бабушки и дедушки смогут по-настоящему объяснить оскандалившемуся артисту, почему так важен сам праздник и сохранение памяти о тех страшных событиях.

Ранее артиста попытался поддержать звездный адвокат Сергей Жорин. Он считает, что слова о Дне Победы Моргенштерн произнес по незнанию, однако его подписчики с этим не согласны.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Песков посоветовал Моргенштерну поговорить с бабушкой и дедушкой после его слов о Дне Победы
песков день победы моргенштерн
Комментировать