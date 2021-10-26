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Песков: газ из других стран будет обходиться Молдавии дороже российского
Экономика
Песков: газ из других стран будет обходиться Молдавии дороже российского
Prt Scr youtube.com  /  Соловьёв LIVE

Москва, 26 октября. Импортный газ для Молдавии будет стоит дороже, чем из России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Молдавская энергетическая компания Energocom ранее заключила два контракта на поставки голубого топлива. Один из них согласовали с польской PGNiG, которая должна поставить 1 млн кубометров природного газа, второй — с «Нафтогазом», до 700 млн «кубов». Кишинев впервые прибег к поддержке альтернативных поставщиков.

При этом называть цену польского газа в Молдавии отказались, сославшись на «коммерческую тайну». Отвечая на вопросы журналистов, премьер-министр страны Наталья Гаврилица назвала лишь рыночную цену — около 1000 долларов за тысячу кубометров.

Очередной раунд переговоров между «Газпромом» и Молдавией завершился в Москве. Стороны так и не смогли прийти к соглашению, поскольку Кишинев отказывается признавать долговые обязательства перед российской компанией в размере 709 млн долларов.

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песков молдавия поставки газа
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