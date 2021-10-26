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Амстердамский суд вынес решение по делу о передаче скифского золота Украине
Общество
Амстердамский суд вынес решение по делу о передаче скифского золота Украине
wikipedia.org  /  Zamunu45

Амстердам, 26 октября. Суд Амстердама постановил передать Украине скифское золото после семи лет судебных разбирательств. Об этом сообщили представители суда. Отмечается, что промежуточное решение по данному делу было вынесено в 2019 году.

Коллекция скифского золота из четырех музеев, расположенных в Крыму, была вывезена на выставку «Крым: золото и секреты Черного моря» в Нидерланды в феврале 2014 года. После того как в марте 2014 года Крым воссоединился с Россией, голландская сторона отказалась передавать золото без соответствующего решения судьи.

Как сообщалось ранее, генеральный директор КРУ «Центральный музей Тавриды» Андрей Мальгин считает необходимым вернуть экспонаты обратно в Крым. По его словам, это обусловлено тем, что золото скифов бралось из крымских музеев для временной выставки.

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суд решение золото скифов
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