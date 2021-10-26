Амстердамский суд вынес решение по делу о передаче скифского золота Украине

Амстердам, 26 октября. Суд Амстердама постановил передать Украине скифское золото после семи лет судебных разбирательств. Об этом сообщили представители суда. Отмечается, что промежуточное решение по данному делу было вынесено в 2019 году.

Коллекция скифского золота из четырех музеев, расположенных в Крыму, была вывезена на выставку «Крым: золото и секреты Черного моря» в Нидерланды в феврале 2014 года. После того как в марте 2014 года Крым воссоединился с Россией, голландская сторона отказалась передавать золото без соответствующего решения судьи.

Как сообщалось ранее, генеральный директор КРУ «Центральный музей Тавриды» Андрей Мальгин считает необходимым вернуть экспонаты обратно в Крым. По его словам, это обусловлено тем, что золото скифов бралось из крымских музеев для временной выставки.