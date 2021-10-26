Адвокат Жорин вступился за оскандалившегося Моргенштерна после слов о Дне Победы

Москва, 26 октября. Звездный адвокат Сергей Жорин прокомментировал скандальное заявление своего подопечного, рэпера Алишера Моргенштерна, о Дне Победы.

В интервью известной журналистке Ксении Собчак для ее YouTube-шоу эпатажный музыкант заявил, что не понимает назначение Дня Победы. Он обратил внимание, что ежегодно на событие уходят немалые деньги. Моргенштерн предположил, что в России «больше нечем гордиться».

Высказывание рэпера вызвало широкий общественный резонанс. «Ветераны России» направили жалобу в Следственный комитет и призыв артисту ответить за свои слова.

Однако вместо Моргенштерна выступил известный юрист. Жорин вступился за подопечного.

«Молодым нужно объяснять, а не осуждать и наказывать!» — написал адвокат в Instagram Stories.

Prt Scr instagram.com / @advokatzhorin

Интернет-пользователи однако не поддержали слова юриста. Многие считают, что скандально известный музыкант, которого штрафовали за пропаганду наркотиков, уверен в том, что говорит, и не чтит память о великом подвиге.

Ранее в интервью Моргенштерн предположил, что 9 Мая может быть некой скрепой, которая необходима обществу. Кроме того, он подчеркнул, что праздник остается для него непонятным.