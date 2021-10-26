Soha: российские пилоты сорвали разведывательную операцию ВВС США над Черным морем

Ханой, 26 октября. Американские военные в очередной раз направили свой самолет-разведчик Boeing RC-135, чтобы шпионить за Крымом, однако ему помешали российские ВКС.

В публикации вьетнамского издания Soha говорится, что недавно два американских стратегических бомбардировщика B-1B ВВС США едва не нарушили российское воздушное пространство в ходе очередной провокации Пентагона. Отмечается, что иностранные самолеты были вовремя остановлены перехватчиками Су-30СМ, передает «ПолитРоссия».

«Однако помимо стратегических бомбардировщиков над Черным морем находилось еще одно воздушное судно ВВС США – самолет-разведчик Boeing RC-135», – говорится в статье.

По словам авторов публикации, он был послан к берегам Крыма, чтобы следить за действиями ВКС России во время перехвата бомбардировщиков. Отмечается, что RC-135 оснащен специальными устройствами радиоэлектронной разведки, которые могут отследить объекты ПВО и станций РЭБ потенциального противника.

wikipedia.org / PD

Самолет-разведчик мог бы подлететь к границе РФ поближе, чтобы увидеть ситуацию на Кубани, Кавказе, а также в Краснодаре, но российские пилоты сорвали разведывательную операцию. В любом случае для его перехвата дополнительно могли быть задействованы самолеты с установками для создания электронных помех. Они бы заглушили радары RC-135, оставив американцев ни с чем.

Ранее сообщалось, что летом текущего года ВВС США несколько раз направляли самолеты-разведчики к берегам Крыма. Для их сопровождения в небо поднимались российские Су-27, передает «Царьград».