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Скандал с зарубежными послами продемонстрировал раскол в отношениях Турции с Западом

  /   Обновлено: 26 октября 2021 15:29
Весь мир
Скандал с зарубежными послами продемонстрировал раскол в отношениях Турции с Западом
Федеральное агентство новостей  / 

Турция и ряд западных государств оказались на волоске от полномасштабного конфликта, но все же вышли из дипломатического скандала, разгоревшегося вокруг дела известного мецената и правозащитника Османа Кавалы. Накануне посольства 10 стран, ранее призвавших освободить арестованного активиста, все же заявили, что придерживаются дипломатической конвенции о невмешательстве во внутренние дела своего союзника.

«Соединенные Штаты отмечают, что они соблюдают 41-ю статью Венской конвенции о дипломатических сношениях», — отмечается в пресс-релизе американского диппредставительства в Турции.

Посольства других девяти стран опубликовали аналогичные сообщения или ретвитнули заявление Соединенных Штатов.

После этого вечером 25 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил свое решение о высылке из страны послов 10 западных государств, которое было принято в качестве ответной реакции на попытки западных дипломатов повлиять на судебную систему республики. 

«Наша цель — не создавать кризисы, а защищать права, законы, честь и суверенитет нашей страны. Благодаря новому заявлению, сделанному сегодня (25 октября — прим. ред.) теми же посольствами, был сделан шаг назад от этой клеветы на нашу страну и наш народ. Я полагаю, что эти послы будут более осторожны в своих заявлениях относительно суверенных прав Турции», — заявил Эрдоган после заседания кабинета министров.

Раздутый скандал

На прошлой неделе послы Германии, Дании, Канады, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, США, Финляндии, Франции и Швеции опубликовали совместное заявление с призывом к властям Турции выпустить Османа Кавалу на свободу. Правозащитник уже четыре года находится в тюрьме по обвинениям в финансировании антиправительственных протестов в 2013 году и в причастности к попытке военного переворота в Турции в 2016-м.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) призвал освободить Османа Кавалу два года назад. Инстанция заявила об отсутствии достаточных доказательств состава преступления и установила, что задержание мецената было направлено на то, чтобы заставить его замолчать.

Публичное обращение дипломатов возмутило Анкару, которая восприняла его как вмешательство во внутренние дела ближневосточной республики. Послов вызвали в МИД Турции, а затем Эрдоган поручил внешнеполитическому ведомству выдворить вступившихся за Кавалу представителей зарубежных государств из страны .

При этом далеко не вся турецкая общественность разделила радикальные меры президента. Представители оппозиции предположили, что дипломатический скандал мог быть инициирован главой государства для того, чтобы отвлечь внимание от глубокого экономического кризиса и стремительного падения местной валюты в последние недели.

К слову, на фоне дипломатического кризиса турецкая лира значительно обесценилась, достигнув отметки 9,85 за доллар. После урегулирования ситуации с послами национальная валюта немного укрепилась и выросла в цене до показателей 9,43 за один доллар. Напомним, с начала 2021 года лира потеряла почти четверть своей стоимости.

Копилка разногласий 

Ситуация с возможной высылкой дипломатов стала очередным проявлением отсутствия взаимопонимания между Турцией и Западом, а проблема прав человека в республике является не единственным камнем преткновения в отношениях между Анкарой и Вашингтоном. Так, на днях Апелляционный суд второго округа Соединенных Штатов постановил, что национальный турецкий банк Halkbank может быть привлечен к ответственности за то, что помог Тегерану в обходе американских санкций.

Сложной является и обстановка в Сирии. Поддержка Вашингтоном курдских боевиков из «Сирийских демократических сил» (СДС) вызывает серьезное недовольство у Анкары — в Турции считают, что эта группировка аффилирована с запрещенной в республике «Рабочей партией Курдистана» (РПК), которую турецкое правительство признает террористической организацией.

Еще одним крупным разногласием между Турцией и Западом является покупка Анкарой российских ЗРК С-400. Из-за этого предыдущая американская администрация даже исключила ближневосточное государство из совместной программы производства истребителей F-35 и ввела санкции в декабре 2020 года.

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