Аналитики Militaryarms назвали восемь лучших российских автоматов

Москва, 26 октября. Легендарный АК-47, а также менее известные разработки оказались в рейтинге лучших российских автоматов. Всего аналитики выделили восемь моделей.

Авторами рейтинга выступили эксперты портала militaryarms.ru. На первое место они предсказуемо определили АК-47. Он принят на вооружение более чем в 100 странах. Такая популярность обусловлена простотой и надежностью автомата.

Второе место рейтинга занял АН-94 «Абакан». Его разработали в 1980-е годы с расчетом на то, чтобы хоть немного затмить АК-47. Конструкторы наделили «Абакан» примечательной особенностью: его ствол отходит назад при стрельбе, что снижает отдачу.

На третьем месте оказался АЕК-971 калибра 5,45 мм. Разработка автомата началась еще в 1967 году. При этом его также оснастили системой снижения импульса отдачи.

Бесшумный аналог снайперской винтовки «Винторез» под названием «Вал» занял четвертое место рейтинга. Благодаря использованию дозвуковых патронов СП-5 и СП-6 калибра 9х39 миллиметров автомат с легкостью пробивает бронежилеты на расстоянии до 400 метров.

AO Концерн «Калашников» / AO Концерн «Калашников»

На пятом месте оказались сразу два «Калашникова» — АК-12 и АК-15. Они создавались специально новую экипировку «Ратник» и предназначены для спецподразделений.

Шестым в рейтинге стал АМ-17, который в 2017 году заменил АКС-74У. Конструкторы взяли за основу малогабаритный автомат Драгунова. При этом масса оружия была снижена за счет использования полимерных материалов.

Седьмую строчку авторы рейтинга отдали автомату «Вихрь», который был разработан в 1994 году на базе «Вала». «Вихрь» отличается небольшим размером и весом 2,4 килограмма. Дальность действия автомата достигает 200 метров.

Завершает список полуавтоматический карабин «Сарыч», который являлся дипломной работой оружейника Александра Шевченко. Автомат разрабатывался под патрон .308 Win. Компактная ствольная коробка с минимально выдвигающимся затвором сделала данный образец очень надежным вооружением.

Ранее сообщалось, что российские десантники первыми полностью перешли на новейшие стрелковые автоматы АК-12. Последние партии были получены подразделениями ВДВ осенью 2021 года.