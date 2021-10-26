Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 октября 13:06
13:06
Политика
Аналитик Союстов: Назначение Резникова министром обороны Украины грозит разморозкой конфликта в Донбассе
13:05
Общество
Песков заявил об отсутствии локдауна в Москве
13:05
Политика
Die Welt: немецкие семьи поддерживают Путина в борьбе за «Северный поток — 2»
13:04
Весь мир
Племена восточного Судана поддержали переход власти к военным
13:02
Общество
Шукшина пожаловалась на YouTube из-за удаленного ролика про секретное лекарство от COVID-19
13:01
Политика
Песков: Путин поучаствует в мероприятиях саммита G20 в режиме онлайн
12:59
Общество
Песков посоветовал Моргенштерну поговорить с бабушкой и дедушкой после его слов о Дне Победы
12:59
Общество
Песков оценил вероятность продления ограничений на фоне пандемии до конца года
12:58
Экономика
Песков: газ из других стран будет обходиться Молдавии дороже российского
12:58
Политика
Песков прокомментировал отказ парламента Татарстана по ликвидации должности президента
Все новости

Аналитики Militaryarms назвали восемь лучших российских автоматов

  /   Обновлено: 26 октября 2021 12:34
Армия
Аналитики Militaryarms назвали восемь лучших российских автоматов
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Андрей Тюнников

Москва, 26 октября. Легендарный АК-47, а также менее известные разработки оказались в рейтинге лучших российских автоматов. Всего аналитики выделили восемь моделей.

Авторами рейтинга выступили эксперты портала militaryarms.ru. На первое место они предсказуемо определили АК-47. Он принят на вооружение более чем в 100 странах. Такая популярность обусловлена простотой и надежностью автомата.

Второе место рейтинга занял АН-94 «Абакан». Его разработали в 1980-е годы с расчетом на то, чтобы хоть немного затмить АК-47. Конструкторы наделили «Абакан» примечательной особенностью: его ствол отходит назад при стрельбе, что снижает отдачу.

На третьем месте оказался АЕК-971 калибра 5,45 мм. Разработка автомата началась еще в 1967 году. При этом его также оснастили системой снижения импульса отдачи.

Бесшумный аналог снайперской винтовки «Винторез» под названием «Вал» занял четвертое место рейтинга. Благодаря использованию дозвуковых патронов СП-5 и СП-6 калибра 9х39 миллиметров автомат с легкостью пробивает бронежилеты на расстоянии до 400 метров.

Аналитики Militaryarms назвали восемь лучших российских автоматов
AO Концерн «Калашников» / AO Концерн «Калашников»

На пятом месте оказались сразу два «Калашникова» — АК-12 и АК-15. Они создавались специально новую экипировку «Ратник» и предназначены для спецподразделений.

Шестым в рейтинге стал АМ-17, который в 2017 году заменил АКС-74У. Конструкторы взяли за основу малогабаритный автомат Драгунова. При этом масса оружия была снижена за счет использования полимерных материалов.

Седьмую строчку авторы рейтинга отдали автомату «Вихрь», который был разработан в 1994 году на базе «Вала». «Вихрь» отличается небольшим размером и весом 2,4 килограмма. Дальность действия автомата достигает 200 метров.

Завершает список полуавтоматический карабин «Сарыч», который являлся дипломной работой оружейника Александра Шевченко. Автомат разрабатывался под патрон .308 Win. Компактная ствольная коробка с минимально выдвигающимся затвором сделала данный образец очень надежным вооружением.

Ранее сообщалось, что российские десантники первыми полностью перешли на новейшие стрелковые автоматы АК-12. Последние партии были получены подразделениями ВДВ осенью 2021 года.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Аналитики Militaryarms назвали восемь лучших российских автоматов
россия ак-47 ак-12
Комментировать