Президент ФРГ попросил Меркель исполнять обязанности до формирования правительства

Берлин, 26 октября. Ангелу Меркель попросили исполнять обязанности канцлера ФРГ до формирования нового правительства, с таким заявлением выступил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

По словам Штайнмайера, эта просьба основана на Конституции ФРГ.

«Просьба поступила в соответствии с третьим пунктом 69 параграфа основного закона ввиду того, что сегодня проводится учредительное собрание бундестага 20-го созыва», — говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Ранее главы стран Евросоюза попрощались с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Это произошло на саммите ЕС 22 октября. Президенты и премьер-министр стоя аплодировали политику, которая уходит с поста после 16 лет работы.