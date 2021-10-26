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Президент ФРГ попросил Меркель исполнять обязанности до формирования правительства

  /   Обновлено: 26 октября 2021 12:31
Политика
Президент ФРГ попросил Меркель исполнять обязанности до формирования правительства
wikipedia.org  /  Пресс-служба Президента России

Берлин, 26 октября. Ангелу Меркель попросили исполнять обязанности канцлера ФРГ до формирования нового правительства, с таким заявлением выступил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

По словам Штайнмайера, эта просьба основана на Конституции ФРГ.

«Просьба поступила в соответствии с третьим пунктом 69 параграфа основного закона ввиду того, что сегодня проводится учредительное собрание бундестага 20-го созыва», — говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Ранее главы стран Евросоюза попрощались с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Это произошло на саммите ЕС 22 октября. Президенты и премьер-министр стоя аплодировали политику, которая уходит с поста после 16 лет работы.

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меркель германия бундестанг
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