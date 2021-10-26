Филантроп Божина объяснила необходимость сборов средств для благотворительных фондов

Санкт-Петербург, 26 октября. Количество благотворительных фондов, зарегистрированных на территории России, превышает 18,5 тыс. Выпускница Московской школы профессиональной филантропии, директор благотворительного фонда «Свет. Дети» Юлия Божина объяснила, почему важно собирать средства для помощи людям.

Медиагруппа «Патриот» организовала пресс-конференцию, посвященную вопросу: нужны ли в России благотворительные фонды. В рамках обсуждения была поднята тема, почему обычные люди должны помогать собирать деньги для больных детей и других людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, хотя этим могло бы заниматься государство.

«Когда мы говорим «государство», мы почему-то всегда подразумеваем какую-то абстракцию. Где-то вот там существует государство, и оно нам что-то должно. Для начала благотворительные фонды очень часто, занимаясь той или иной проблемой, обращают внимание государства на эту проблему. Потому что сверху может быть не все видно», — заявила Божина.

В качестве примера эксперт привела небольшую организацию, помогающую животным, которая может донести хотя бы до регионального уровня необходимость построить приют. Дальше на уровне государства уже могут приниматься какие-либо программы в поддержку.

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Однако проблема лечения больных детей заключается в том, что государство не сможет быстро отреагировать на какие-то заболевания и на какие-то новые методы лечения.

«То есть законодательная база не позволяет быстро реагировать и помочь этому пациенту молниеносно. Например, появляется в Европе новый протокол лечения или, если говорить про онкологию, появляется новый препарат, который только внедряется. И так быстро отреагировать и купить этот препарат через ОМС не получается», — объяснила Божина.

По ее словам, зачастую лекарство может стоить огромных денег. Для его закупки государству сначала нужно посмотреть, сколько вообще детей в стране с таким заболеванием, кому этот препарат требуется, исходя из чего уже принимается в дальнейшем решение. При этом лекарство должно пройти регистрацию в России.

Родители также не могут самостоятельно приобрести препарат, поскольку физическое лицо не имеет права ввозить его в страну. Сделать это может только организация, именно поэтому важна деятельность благотворительных фондов.

Божина также рассказала о подводных камнях при сборе средств в социальных сетях. По ее словам, пожертвования там обычно собирают мошенники, в то время как у фондов часто имеется сайт со всей информацией.