Холодная зима может спровоцировать дальнейший рост стоимости газа в Европе

Кассель, 26 октября. Немецкая Wintershall ожидает, что в случае зимних морозов цены на газ в ЕС увеличатся. Об этом рассказал глава компании Марио Мерен.

При этом, согласно данным организации, на европейском рынке не фиксировалось дефицита голубого топлива. В связи с этим компания не опасается нехватки газа в будущем.

«В целом, я не думаю, что у нас будет проблема с физической нехваткой газа в Северо-Западной Европе», — сделал заявление Мерен в ходе телефонной конференции предприятия.

Накануне стоимость ноябрьского фьючерса на газ на нидерландском хабе TTF вновь достигла отметки 1100 долларов за тысячу кубометров с учетом текущего обменного курса валют, или 92 евро за МВт*ч. На пике цена достигала 1139 долларов за тысячу кубических метров.