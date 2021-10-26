Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 октября 13:06
13:04
Весь мир
Племена восточного Судана поддержали переход власти к военным
13:02
Общество
Шукшина пожаловалась на YouTube из-за удаленного ролика про секретное лекарство от COVID-19
13:01
Политика
Песков: Путин поучаствует в мероприятиях саммита G20 в режиме онлайн
12:59
Общество
Песков посоветовал Моргенштерну поговорить с бабушкой и дедушкой после его слов о Дне Победы
12:59
Общество
Песков оценил вероятность продления ограничений на фоне пандемии до конца года
12:58
Экономика
Песков: газ из других стран будет обходиться Молдавии дороже российского
12:58
Политика
Песков прокомментировал отказ парламента Татарстана по ликвидации должности президента
12:57
Общество
Амстердамский суд вынес решение по делу о передаче скифского золота Украине
12:57
Происшествия
Три человека пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком на Ставропольском крае
12:55
Происшествия
Посетитель ночного клуба прострелил двум мужчинам ягодицы в Выборге
Все новости

Холодная зима может спровоцировать дальнейший рост стоимости газа в Европе

  /   Обновлено: 26 октября 2021 12:27
Экономика
Холодная зима может спровоцировать дальнейший рост стоимости газа в Европе
pixabay.com

Кассель, 26 октября. Немецкая Wintershall ожидает, что в случае зимних морозов цены на газ в ЕС увеличатся. Об этом рассказал глава компании Марио Мерен.

При этом, согласно данным организации, на европейском рынке не фиксировалось дефицита голубого топлива. В связи с этим компания не опасается нехватки газа в будущем.

«В целом, я не думаю, что у нас будет проблема с физической нехваткой газа в Северо-Западной Европе», — сделал заявление Мерен в ходе телефонной конференции предприятия.

Накануне стоимость ноябрьского фьючерса на газ на нидерландском хабе TTF вновь достигла отметки 1100 долларов за тысячу кубометров с учетом текущего обменного курса валют, или 92 евро за МВт*ч. На пике цена достигала 1139 долларов за тысячу кубических метров.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Холодная зима может спровоцировать дальнейший рост стоимости газа в Европе
ес wintershall прогнозы цены на газ
Комментировать