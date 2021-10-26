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Правительство РФ обсуждает заморозку цен на минеральные удобрения до мая 2022 года
Экономика
Правительство РФ обсуждает заморозку цен на минеральные удобрения до мая 2022 года
pixabay.com  /  PD

Москва, 26 октября. Российские власти могут зафиксировать цены на минеральные удобрения на всю весеннюю посевную кампанию в 2022 году, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источники в правительстве.

Собеседники агентства рассказали, что на фоне ценовых максимумов на рынке газа Европа рискует столкнуться с дефицитом удобрений. Стоимость азотных удобрений в настоящий момент находится на максимуме с 2008 года, а российские аграрии опасаются повышения цен и дефицита на внутреннем рынке.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству к 1 ноября подготовить комплекс мер по нейтрализации рисков формирования в России негативных последствий дефицита энергии в Европе. Премьер-министр Михаил Мишустин после этого заявил о необходимости решений, которые позволят гарантировать доступность удобрений на внутреннем рынке и сохранить конкурентоспособность российских производителей.

«Самый вероятный вариант, что на аммиачную селитру продлят фиксацию цен до окончания весенних полевых работ с приоритетностью и гарантией поставок в российские регионы», — сообщил знакомый с ситуацией источник агентства.

Владимир Путин ранее заявил, что мировой продовольственный кризис в ближайшее время будет усугубляться. Глава государства не исключил, что ситуация может достичь крайних форм.

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