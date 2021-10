Сборная Болгарии по художественной гимнастике не выступит в групповых упражнениях на ЧМ

Токио, 26 октября. Сборная Болгарии в групповых упражнениях снялась с чемпионата мира по художественной гимнастике в японском Китакюсю. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации гимнастики (FIG) в Twitter-аккаунте.

Национальная команда Болгарии не сможет выступить на первенстве мира из-за травмы олимпийской чемпионки Игр-2020 Лауры Траец.

Unfortunately, the Olympic champion ????Rhythmic Group from Bulgaria ???????? has withdrawn from this week's #Rhythmic #Gymnastics World Championships in Kitakyushu ????????. #Kitakyushu2021 #GWC2021 pic.twitter.com/EL0A4mvN4k