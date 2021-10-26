Сборная Болгарии по художественной гимнастике не выступит в групповых упражнениях на ЧМ

Токио, 26 октября. Сборная Болгарии в групповых упражнениях снялась с чемпионата мира по художественной гимнастике в японском Китакюсю. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации гимнастики (FIG) в Twitter-аккаунте.

Национальная команда Болгарии не сможет выступить на первенстве мира из-за травмы олимпийской чемпионки Игр-2020 Лауры Траец.

«Наши девочки были очень хорошо подготовлены, они с большим желанием хотели выиграть последние соревнования в командных соревнованиях! Вчера у нашей группы было две тренировки, и после второй у Траец началась очень сильная и острая боль», — следует из заявления Болгарской федерации художественной гимнастики в Facebook.

Медицинский штаб команды назвал травму Траец серьезной и посчитал невозможным выступление гимнастки, передает RT.

Ранее россиянка Ангелина Мельникова завоевала третью медаль на японском ЧМ-2021. Она заняла второе место в вольных упражнениях, уступив Маи Мураками. Изначально представительница Японии получила меньше баллов, чем россиянка. Однако после запрошенного повтора судьи повысили оценку Мураками на 0,1 балла. Такое решение возмутило болельщиков.