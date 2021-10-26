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Президент Египта отменил действующее с конца 2014 года чрезвычайное положение в стране
Весь мир
Президент Египта отменил действующее с конца 2014 года чрезвычайное положение в стране
flickr.com  /  U.S. Department of State

Каир, 26 октября. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил об отмене чрезвычайного положения в стране.

Закон о ЧП позволяет органам безопасности принимать необходимые меры для противодействия угрозам терроризма, поддержания спокойствия, защиты государственной и частной собственности и спасения жизней граждан.

«Я счастлив, что мы вместе разделяем тот момент, которого всегда добивались упорным трудом. Благодаря своему великому и преданному народу Египет стал оазисом безопасности и стабильности в регионе», — сообщил Ас-Сиси на своей странице в Facebook.

Он добавил, что впервые за много лет решил отменить продление чрезвычайного положения, действовавшего на всей территории государства. Президент ввел режим ЧП на Синае в конце 2014 года. С апреля 2017-го, после атаки террористов на церкви в Александрии и Танте, закон распространился на все провинции республики, и с тех пор продлевался каждые три месяца с одобрения Палаты представителей.

«Объявляя об этом решении, я с честью и признательностью вспоминаю наших героических мучеников, без которых мы не достигли бы безопасности и стабильности», — добавил Ас-Сиси в своей публикации.

Чрезвычайное положение в Египте вызывало большие споры на протяжении всего периода после принятия соответствующего закона в 1952 году. Во время кризиса 1967 года оно также продолжало действовать при всех режимах и президентах, за исключением нескольких небольших перерывов.

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египет
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