Политолог Родионов допустил выход ряда стран из Евросоюза

От поведения европейских лидеров в ближайшем будущем будет зависеть, укрепится ли Евросоюз или продолжит деградацию. И укрепление неизбежно должно сопровождаться реформами. Такую позицию в беседе с ФАН высказал директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

Моральное устаревание

Британская журналистка Шерелл Джейкобс предрекла Европейскому союзу моральное устаревание или даже распад. Ее слова были опубликованы в издании The Telegraph.

Джейкобс назвала Европейский союз неудавшейся федерацией, которая напоминает «диснеевскую сказку» в обертке правовых хитросплетений. Она отметила, что британцы каждый день получают новые напоминания о том, что Великобритании «посчастливилось сбежать, пока у нее еще была такая возможность», подразумевая Brexit.

Она заметила, что ЕС стоит на пороге кризиса, угрожающего его существованию и что организация неверно понимает современность. Она уверена, что даже если Евросоюз не распадется, то морально устареет.

Федеральное агентство новостей /

Кроме того, Джейкобс назвала три главные ошибки ЕС. Первая — ЕС слишком активно вмешивается в экономику стран-членов, что обеспечивает в лучшем случае медленный рост. Вторая — он стал претендовать на глобальную значимость, хотя не имеет реальной возможности конкурировать, например, с Китаем. Третья — пандемия обнажила множество изъянов в структуре ЕС, а нелогичные меры вроде закрытия границ укрепили центробежные силы.

Искусственная конструкция

По словам Дмитрия Родионова, зачастую вмешательство ЕС в политику стран-участниц слишком явное и бесцеремонное — ярким примером являются страны Прибалтики. «Рост» там, по словам политолога, обеспечен тем, что Брюссель эти страны просто взял на содержание.

«Но вмешивается он не только в экономику, но и в политику. Миграционный кризис, политика навязывания «европейских ценностей» традиционалистской Восточной Европе, верховенства прав ЕС над Брюсселем — все это сегодня вызывает серьезные конфликты и показывает искусственность этой конструкции. Еще больше ее обнажила пандемия и сегодняшний газовый кризис. Bloomberg открыто пишет, что европейские страны будут воровать топливо друг у друга в попытке спасти свое население от замерзания этой зимой», — высказал свое мнение Дмитрий Родионов.

Насчет того, что ЕС начал претендовать на глобальную значимость, хотя не имеет реальной возможности конкурировать, например, с Китаем — тоже верно. С еще одной оговоркой, заметил политолог, ЕС — евроатлантическая конструкция, и он не может быть отдельным от США игроком в геополитике просто по определению. Попытки стать им предпринимаются, но едва ли Вашингтон это допустит. Вся его деятельность в Европе с окончания Второй мировой: создание НАТО, план Маршалла — все это делалось с целью лишения Европы субъектности и превращения ее в «придаток» США, высказал свое мнение Родионов. Создание ЕС хоть и выглядело как появление нового субъекта, означало обратное — глобализацию в рамках евроатлантического проекта, растворение в нем, уверен Дмитрий Родионов.

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«Однако, похоже, сегодня США взяли курс на глобальное противостояние с Китаем, которое будет вестись главным образом в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Новая холодная война будет вестись не в Европе, а в Азии. Конечно, им нужны союзники. Но Европа тут плохой союзник — ссориться с Китаем она не готова. Поэтому США будут делать ставку на другие союзы, как, например, AUKUS, который является чисто англосаксонским блоком без «евроатлантических примесей». ЕС на этом фоне остается во многом предоставлен сам себе, и главный вопрос в том — как он себя поведет», — добавил Дмитрий Родионов.

Политолог не стал транслировать алармистские прогнозы по развалу ЕС завтра или послезавтра (хотя опыт СССР показывает, что в жизни всегда есть место вещам, которые невозможно предсказать). Евросоюз остается достаточно надежным и привлекательным проектом для многих в Европе.

«Но, повторюсь, от поведения европейских лидеров в ближайшем будущем будет зависеть, укрепится ли он или продолжит деградацию. И укрепление неизбежно должно сопровождаться реформами. Полагаю, что страны Восточной Европы все же рано или поздно «отвалятся» как изначально чужеродные элементы, но Западная Европа имеет очень хорошие шансы на сохранение федерации — но только в том случае, если обретет субъектность», — заключил Дмитрий Родионов.

Украинский лидер Владимир Зеленский ранее выразил мнение, что страна вступила бы в Евросоюз уже вчера, если бы вопрос членства зависел только от президентов Евросовета Шарля Мишеля и Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.