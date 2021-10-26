Реестр фармакологически активных действующих веществ появится в России

Москва, 26 октября. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до 1 февраля создать полнофункциональный реестр фармакологически активных действующих веществ. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Соответствующее указание было дано по итогам заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ). В контексте коронавируса на заседании КСИИ были затронуты вопросы медицины и здравоохранения, отметили в Кабинете министров.

«В перечне поручений говорится о необходимости продолжить работу по созданию полнофункциональной версии реестра фармакологически активных действующих веществ, а также предусмотреть на эти цели необходимое финансирование», — говорится в сообщении.

Такая задача закреплена за Минэкономразвития, Минпромторгом, Минздравом, Минфином, Минцифры, Роспатентом и ФАС. Ее поручено выполнить до 1 февраля 2021 года.

По результатам КСИИ Мишустин также заявил, что изучит эффективность текущих механизмов поощрения использования «зеленой» энергии.