Галкин показал, чем кормит по утрам детей от Пугачевой

Москва, 26 октября. Ведущий Первого канала Максим Галкин поделился трогательными кадрами с завтрака в кругу семьи. Поклонники с восторгом отреагировали на новый пост, но неоднозначно — на рацион детей.

Шоумен регулярно делится с поклонниками счастливыми семейными моментами и показывает, как растут дети Лиза и Гарри от певицы Аллы Пугачевой. Недавно телеведущий опубликовал ролик, где продемонстрировал, чем именно он кормит наследников. Подписчики были растроганы послушным поведением детей, но остались не в восторге от «полезного» рациона и упрекнули Галкина в комментариях.

«И это вы называете полезным завтраком?»; «Все хорошо, но ведь это совсем не полезно»; «Невероятные дети, а родители вообще лучшие из лучших», — написали фолловеры.

Prt Scr instagram.com / @maxgalkinru

Несмотря на критику, многие подписчики также рассыпались в комплиментах дружной семье. Некоторые отметили, что Лиза и Гарри растут воспитанными. Кроме того, одна из поклонниц обратила внимание на спокойную реакцию детей в ответ на сложные слова, которые использует Галкин.

Шоумен старается как можно больше времени проводить с наследниками. Не так давно артист заснял осенний спектакль, который разыграли дети в саду собственного замка под музыку Гарри.