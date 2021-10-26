Президент России утвердил закон об исполнении бюджета за 2020 год

Москва, 26 октября. Российский президент Владимир Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2020 год. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Доходы бюджета РФ за 2020 год составили 18,719 трлн рублей, что на 9,1% ниже, чем прогнозировалось. Доля нефтегазовых доходов в бюджете составила 28%.

Расходы бюджета выросли на 25,3%, до 22,821 трлн рублей. Изначально установленный объем трат был увеличен на 4,2 трлн рублей. Резервный фонд правительства также вырос до 4,5 трлн рублей, из которых 2,8 трлн были направлены на решение финансового обеспечения мер, направленных на предотвращение кризиса в отраслях, пострадавших от пандемии.

Закон об исполнении федерального бюджета за прошлый год был принят Госдумой 19 октября. На следующий день документ получил одобрение Совета Федерации.

Владимир Путин ранее озвучил основные приоритеты федерального бюджета. По словам президента, ими являются социальная политика, экономическое развитие и здравоохранение.