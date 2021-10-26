Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 октября 13:05
13:05
Общество
Песков заявил об отсутствии локдауна в Москве
13:05
Политика
Die Welt: немецкие семьи поддерживают Путина в борьбе за «Северный поток — 2»
13:04
Весь мир
Племена восточного Судана поддержали переход власти к военным
13:02
Общество
Шукшина пожаловалась на YouTube из-за удаленного ролика про секретное лекарство от COVID-19
13:01
Политика
Песков: Путин поучаствует в мероприятиях саммита G20 в режиме онлайн
12:59
Общество
Песков посоветовал Моргенштерну поговорить с бабушкой и дедушкой после его слов о Дне Победы
12:59
Общество
Песков оценил вероятность продления ограничений на фоне пандемии до конца года
12:58
Экономика
Песков: газ из других стран будет обходиться Молдавии дороже российского
12:58
Политика
Песков прокомментировал отказ парламента Татарстана по ликвидации должности президента
12:57
Общество
Амстердамский суд вынес решение по делу о передаче скифского золота Украине
Все новости

Президент России утвердил закон об исполнении бюджета за 2020 год

  /   Обновлено: 26 октября 2021 12:07
Экономика
Президент России утвердил закон об исполнении бюджета за 2020 год
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 26 октября. Российский президент Владимир Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2020 год. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Доходы бюджета РФ за 2020 год составили 18,719 трлн рублей, что на 9,1% ниже, чем прогнозировалось. Доля нефтегазовых доходов в бюджете составила 28%.

Расходы бюджета выросли на 25,3%, до 22,821 трлн рублей. Изначально установленный объем трат был увеличен на 4,2 трлн рублей. Резервный фонд правительства также вырос до 4,5 трлн рублей, из которых 2,8 трлн были направлены на решение финансового обеспечения мер, направленных на предотвращение кризиса в отраслях, пострадавших от пандемии.

Закон об исполнении федерального бюджета за прошлый год был принят Госдумой 19 октября. На следующий день документ получил одобрение Совета Федерации.

Владимир Путин ранее озвучил основные приоритеты федерального бюджета. По словам президента, ими являются социальная политика, экономическое развитие и здравоохранение.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Президент России утвердил закон об исполнении бюджета за 2020 год
путин экономика россии бюджет рф
Комментировать