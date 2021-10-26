Моргенштерн потратил на свадьбу в стиле девяностых 20 млн рублей

Москва, 26 октября. Свадьба рэпера Моргенштерна и блогера Дилары Зинатуллиной стала самым ярким событием в шоу-бизнесе за последнее время. Артист рассказал, что перформанс обошелся ему в 20 миллионов рублей.

Бракосочетание звезд проходило в стиле девяностых с использованием всех атрибутов того времени. Невеста надела пышное белое платье, а рэпер — серый костюм, не подходивший ему по размеру. По словам Моргенштерна, мероприятие стало настоящим шоу, которое должно было соответствовать его образу.

«Свадьба — это же все-таки перфоманс. И нужно соответствовать. Поэтому не поскупился. Потратил 20 лямов. Но всего лишь раз в жизни, наверное, свадьбы бывают», — сказал музыкант в YouTube-шоу «Осторожно: Собчак».

В качестве автомобиля молодожены выбрали старый лимузин. Среди основных забав был выкуп невесты, сообщает «Вечерняя Москва». На застолье гостей угощали селедкой и прочими простыми закусками.

Prt Scr youtube.com / Осторожно: Собчак

Эпатажный исполнитель отметил в разговоре с Ксенией Собчак, что только декорации им обошлись примерно в 8 миллионов рублей. Недорогой была аренда баржи, на которой прошла послесвадебная вечеринка, — 1 миллион рублей.

Во время свадебной вечеринки на воде сотрудники правоохранительных органов обнаружили таблетки неизвестного происхождения. Служебный пес отыскал порядка 70 единиц вещества, которое предлагалось гостям из рук ряженого католического священника. Все изъятое было отправлено на экспертизу.