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Глава Wintershall Мерен: «СП-2» необходим для стабилизации газового рынка Европы
Экономика
Глава Wintershall Мерен: «СП-2» необходим для стабилизации газового рынка Европы
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 26 октября. Обстановка на газовом рынке европейского региона улучшится вместе с увеличением поставок через трубопровод «Северный поток — 2», уверен руководитель немецкой компании Wintershall Dea Марио Мерен.

Во время телевизионной конференции с инвесторами, представитель нефтяной и газовой корпорации из Германии Мерен подчеркнул важность для Европы введения в эксплуатацию «Северного потока — 2».

«Конечно, как только "Северный поток — 2" будет запущен, и российский газ сможет в больших количествах поступать с российских месторождений, это стабилизирует ситуацию с предложением на рынке газа», — указал Марио Мерен.

Новые поставки энергоносителя «отчаянно нужны для достижения климатических целей», добавил сотрудник немецкого концерна. При этом специалист подчеркнул, что в первой половине текущего года снизился экспорт сырья из Норвегии вместе с ввозом сжиженного природного газа из других стран, что делает необходимым увеличение другие источников закупок.

Газопровод, связывающий Россию и Германию, требуется запускать в соответствии с уже достигнутыми договоренностями между странами, заявили ранее в правительстве ФРГ.

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европа wintershall природный газ мерен Северный поток — 2
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