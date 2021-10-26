Global Times: штаб Седьмого флота США оказался в опасности из-за российских кораблей

Пекин, 26 октября. Седьмой флот ВМС США оказался в опасном положении после того, как военные корабли ВМФ России и ВМС Китая подошли на расстояние удара по его штабу.

В публикации китайского издания The Global Times говорится, что несколько дней назад совместная группировка боевых кораблей Китая и России прошла через пролив Цугару. По словам автора публикации, эти маневры вызвали переполох в штабе американского Седьмого флота, потому что он оказался в зоне досягаемости российских и китайских боевых единиц, передает «ПолитРоссия».

«Китай и Россия подошли к базе ВМС США в Йокосуке, где расположена штаб-квартира Седьмого флота. Именно там американские военные и их союзники планируют свои провокации, которые проводятся в таких местах, как Тайваньский пролив и Южно-Китайское море», — сказано в публикации.

Федеральное агентство новостей /

На востоке Японии находится большое количество ключевых военных объектов, в том числе американские базы. Российским и китайским морякам удалось подобраться к ним на расстояние удара. По словам экспертов, совместные учения ВМС Китая и ВМФ России можно рассматривать как своеобразное предупреждение для США и Японии о том, что страны готовы совместно противостоять любым провокациям в регионе.

Ранее сообщалось, что глава МИД Японии Тосимицу Мотэги выразил обеспокоенность из-за прохода российских кораблей через японские проливы. Примечательно, что жители страны были сильно напуганы этим событием, передает «Царьград».