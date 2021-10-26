Пострадавшие во время взрыва в Набережных Челнах находятся в стабильном состоянии

Источники Федерального агентства новостей сообщили о состоянии здоровья пострадавших жителей дома в Набережных Челнах. По их данным, три человека находятся в реанимации. Их жизни ничего не угрожает.

Взрыв газовоздушной смеси на улице Татарстан произошел вчера, 25 октября. В СМИ появилась информация о том, что в результате утечки газа пострадало пять человек. Однако у одного из жителей подъезда, который обратился в экстренные службы, медики не выявили травмы.

Очевидцы сняли на камеру, как спасатели ликвидируют последствия взрыва. На месте инцидента дежурят скорая, пожарные и полиция.

На кадрах видно, как около дома 25/117 собираются толпы местных жителей, которые наблюдают за действиями экстренных служб. Чтобы не нарушать работу специалистов, по периметру здания установили специальные ограждения. Также на месте установили инфраструктуру для эвакуированных.

«Организован пункт приема пищи для пострадавших», — рассказал автор видео.

Один из пациентов реанимации —70-летний пенсионер, в квартире которого и произошла утечка газа. На данный момент он находится в состоянии средней тяжести.

В результате взрыва погибла 22-летняя девушка. Медикам не удалось ее спасти, она скончалась в местной больнице.