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Соловьев указал на падение Зеленского в глазах Путина после захвата Медведчука
Политика
Соловьев указал на падение Зеленского в глазах Путина после захвата Медведчука
Федеральное агентство новостей

Москва, 26 октября. Президент Украины Владимир Зеленский и его команда окончательно превратились в глазах Кремля в мелких «наперсточников» после незаконных захватов офицера ЛНР и предпринимателя Виктора Медведчука. С таким заявлением выступил телеведущий Владимир Соловьев во время ток-шоу «Воскресный вечер».

Известный журналист разоблачил планы бывшего артиста «Квартала 95» в прямом эфире. По мнению Соловьева, Зеленский попытался использовать Медведчука как инструмент принуждения Москвы к переговорам, однако в ответ президент России Владимир Путин нанес решительный контрудар, отказавшись от какого-либо диалога с экс-комедиантом и поставив под сомнение саму легитимность украинской власти.

«А я уже говорил, что Зеленский не понимает, как мыслит наш президент и как отвечает на подобные выпады. Россия сделала ответный жест: "А мы вообще эту власть не признаем, нам не с кем вести диалог, потому что то, как ведет себя украинская власть, так себя легитимные правители не ведут". И все, Зеленский оказался в пустоте», — восхитился ведущий.

Поведение Зеленского — это поведение политического мошенника, констатировал Владимир Соловьев. И вместо того, чтобы позволить себя втянуть в чужие манипуляции, Москва решила просто сломать порочную систему — «перевернуть стол» и прижать наперсточников к ногтю, как выразился журналист. Официальный Киев остался ни с чем, и уже совсем скоро это поймет, уверен телеведущий.

«Москва поставила крест на украинской власти. Зеленскому искренне кажется, что он может с Россией продвинуть эту свою наперсточную тему. Все украинские политики на самом деле мелкие наперсточники. Они не понимают, что мы просто стол переворачиваем, как и случилось в истории с Медведчуком», — цитирует Соловьева «Экономика сегодня».

Украинский предприниматель и лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук находится под домашним арестом. СБУ подозревает его в госизмене. Несмотря на репрессии, политик продолжает делать громкие заявления — ранее он раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за провальную энергетическую политику.

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украина путин россия зеленский медведчук соловьев воскресный вечер
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