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Захарова рассказала, что причиной «гаванского синдрома» у дипломатов США стали сверчки

  /   Обновлено: 26 октября 2021 11:52
Политика
Захарова рассказала, что причиной «гаванского синдрома» у дипломатов США стали сверчки
facebook.com  /  Мария Захарова

Москва, 26 октября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала истинную причину так называемого «гаванского синдрома» у дипломатов США по всему миру.

У дипломатов на Кубе и в Китае наблюдались симптомы «гаванского синдрома». Американцы жаловались на некое звуковое воздействие, которое отразилось на состоянии их здоровья. СМИ США обвиняли Россию в организации «акустических атак», но никаких доказательств так и не предоставили.

Как отметила Захарова, правда оказалась смешнее троллинга. Причиной недомогания, которое скосило американских дипломатов, оказались сверчки обыкновенные, пояснила представитель МИД. Правда выяснилась по итогам секретного и обстоятельного расследования, в ходе которого опросили сотрудников посольства и провели аудиоэкспертизу.

Захарова рассказала, что причиной «гаванского синдрома» у дипломатов США стали сверчки
Федеральное агентство новостей / Татьяна Костянова

«Согласно исследованию, до исступления американских дипломатов доводили anurogryllus celerinictus. Так на латыни называются короткохвостые сверчки из семейства настоящих сверчков», — написала Захарова в Telegram-канале.

Именно насекомые поставили мир на грань очередной катастрофы и конфликта, иронично резюмировала она.

Ранее Захарова решительно осудила садистское издевательство США над визовой системой. По ее словам, Вашингтон на протяжении долгого времени разрушал не им созданную систему оказания консульских услуг на территории РФ.

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Все новости / Политика / Захарова рассказала, что причиной «гаванского синдрома» у дипломатов США стали сверчки
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