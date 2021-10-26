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Сотрудники нацпарка «Красноярские Столбы» опубликовали видео с медвежатами и рысятами
Общество
Сотрудники нацпарка «Красноярские Столбы» опубликовали видео с медвежатами и рысятами
vk.com  /  группа Мурманск

Красноярск, 26 октября. Работники национального парка «Красноярские Столбы» поделились со зрителями на официальном YouTube-канале видеозаписью, снятой на фотоловушку. Пользователей соцсетей умилили маленькие медвежата и рысята.

На территории заповедника в размножении участвует только одна самка рыси. Хищница со своими малышами вышла на охоту, и специальному оборудованию удалось поймать одного любопытного рысенка. Зоологи отметили, что четырехмесячные котята в таком возрасте по пятам ходят за мамой. На данный момент рысь обучает детей выживать в дикой природе и добывать пищу.

В этом же месте фотоловушка поймала двух медведиц с медвежатами. У первой их было три, другой — два.

«Все детеныши бойкие и достаточно упитанные, с хорошим мехом. Звери активны, много играют. В возрасте семи-восьми месяцев подростки уже знакомятся с маркерными деревьями», — рассказывают сотрудники нацпарка.

По их словам, медвежата уже научились хорошо лазать по деревьям и помечать своими запахами определенные территории. Помимо этого, они запоминают новые ароматы других хищников.

В начале июля больших панд исключили из списка вымирающих видов животных в Китае, сообщало Федеральное агентство новостей. Их количество в дикой природе увеличилось до 1,8 тыс. особей.

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