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Благотворитель Божина предупредила россиян об опасности сбора средств в социальных сетях

  /   Обновлено: 26 октября 2021 11:55
Общество
Благотворитель Божина предупредила россиян об опасности сбора средств в социальных сетях
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 26 октября. Мошенники могут создать страницы в социальных сетях для сбора средств, якобы необходимых для оказания помощи. Директор фонда «Свет.Дети» Юлия Божина советует быть внимательным при отправке денег.

Россиянам рекомендуется воздержаться от отправки пожертвований людям, разместившим объявления о сборе средств в социальных сетях. Об этом на пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот», рассказала директор благотворительного фонда «Свет.Дети» Юлия Божина.

«Мошенники редко делают сайты. Чаще всего мошеннические сборы происходят в социальных сетях. Если вы не знаете этих людей, то лучше воздержаться от пожертвования», — объяснила она.

Божина также советует понаблюдать за деятельностью организации перед пожертвованием. Затем можно отправить небольшую сумму. Перед отправкой более крупного пожертвования рекомендуется изучить отчет фонда, в котором расписаны все расходы организации.

«Прозрачность – это очень важно. И сейчас многие говорят об этом среди НКО. Сейчас многие фонды стали прозрачными, любо-дорого смотреть», — рассказала Божина.

Как сообщалось ранее, председатель Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов выступил за создание единой базы всех благотворительных проектов Северной столицы. По его мнению это позволит повысить степень доверия населения к таким проектам.

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