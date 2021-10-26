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Экспорт американского СПГ может уменьшиться почти на 25%
Экономика
Экспорт американского СПГ может уменьшиться почти на 25%
wikipedia.org  /  CC BY-SA 3.0

Нью-Йорк, 26 октября. Два терминала сжиженного природного газа в Соединенных Штатах Америки были повреждены, в результате чего весь экспорт СПГ может значительно пострадать, пишет агентство Bloomberg.

Несколько американских терминалов СПГ рискуют заморозить на определенное время поставки и остановить работу некоторых мощностей. По оценкам экспертов, на них приходится порядка 25% всего производства такого вида топлива.

Газопровод Freeport LNG может быть остановлен по причине запарафинирования из-за примесей в газе. Третья линия самого крупного терминала под названием Sabine Pass столкнулась с механической поломкой. Ситуация грозит напряженностью для рынков Европы и Азии, так как местные потребители ожидают спасительных поставок СПГ на фоне дефицита ресурсов и значительного подорожания трубопроводного газа.

Компания RonhEnergy подсчитала, что к 24 октября на все терминалы СПГ прибыло примерно 309 млн «кубов» сырья. Общая мощность Freeport LNG и третьей магистрали Sabine Pass достигает 76 млн кубометров в сутки. Соответственно, из-за аварий внешние поставки Вашингтона могут лишиться примерно 24,5% от текущих объемов.

Япония уже начала приобретать сжиженный природный газ у Российской Федерации, чтобы диверсифицировать источники импорта топлива. Оператор «Сахалина-2» направил первую партию СПГ компании Toho Gas Company Limited.

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сша азия европа спг природный газ
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