Кабул, 26 октября. Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей указал на необходимость скорейшего предоставления гуманитарной помощи для 36 миллионов афганцев. Социолог отмечает, что тяжелая ситуация в республике не возникла одномоментно после перехода власти к движению «Талибан»1 (запрещено в РФ), а стала результатом деятельности США в период их пребывания в стране.

«Пока мировое сообщество думает, как сохранить лицо. За этим занятием все забыли, что та ситуация, в которой жители Афганистана находятся сейчас, она не могла возникнуть мгновенно, когда пришли талибы. Она была создана американцами, и талибы пытаются сейчас ее исправить», — сказал он.

На основе выводов экспертов ФЗНЦ и собственных наблюдений Шугалей признал правомерность новых властей Афганистана и отметил их стремление к принятию взвешенных решений. Они имеют в своих руках фактический контроль над республикой, однако их возможности сильно ограничены.

«В Кабуле ночью уже нулевая температура. Как переживут зиму жители страны — представляю с трудом», — отметил ученый.

Шугалей и ранее высказывался об активизации переговоров и отправке гуманитарной помощи в Афганистан как о единственном способе оказания реального содействия народу страны. В частности, он одобрил проведение саммита G20 на тему ситуации в Кабуле.

Федеральное агентство новостей /

Стоит отметить, что после перехода власти к талибам в середине августа глава ФЗНЦ стал одним из первых, кто направился в Афганистан для изучения обстановки в республике после падения официального правительства. В сентябре же начались работы по открытию филиала фонда, который начал действовать 7 октября. Перед этим социолог провел исследование с участием более сотни афганцев на тему их восприятия ситуации с выводом войск НАТО.

Кроме того, в начале октября Шугалей оказал помощь примерно десяти российским журналистам, которые не имели возможности покинуть исламскую республику из-за сбоев в работе кабульского аэропорта.

1 Организация запрещена на территории РФ.