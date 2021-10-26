Психиатр Шуров предупредил об опасности Андрея Губина для окружающих

Москва, 26 октября. Певец Андрей Губин встревожил психиатра Василия Шурова странным поведением в интервью для YouTube-шоу. Специалист объяснил состояние артиста и рекомендовал отправить его на принудительное лечение.

Губин появился в тяжелом эмоциональном состоянии в проекте «Комсомольской правды». Артист теребил шнурки свитшота и вел себя крайне напряженно, как заметили зрители. Ранее музыкант жаловался на боли в лице и утверждал, что его кожа покрыта бороздами, которые никто не видит.

Психиатр Шуров оценил состояние Губина. Специалист напомнил на собственном YouTube-канале, что артист жаловался на преследование со стороны неких недоброжелателей.

«Сейчас мы видим выраженный психиатрический дефект. Я могу констатировать, что он опасен для себя и для окружающих, потому что он крайне гневлив», — предупредил психиатр.

Шуров также подчеркнул: Губин демонстрирует агрессивное поведение по отношению к окружающим людям. Поэтому специалист рекомендовал изолировать звезду, иначе гнев может привести к серьезным последствиям, передает «Вечерняя Москва».

«Я считаю, что уже надо решать вопрос о недобровольном лечении. Мы видим далеко зашедший процесс», — заявил Шуров.

Телеведущий Отар Кушанашвили также прокомментировал тяжелое состояние певца. Артист признался, что встревожен из-за здоровья Губина.