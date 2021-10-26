Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 октября 13:03
13:02
Общество
Шукшина пожаловалась на YouTube из-за удаленного ролика про секретное лекарство от COVID-19
13:01
Политика
Песков: Путин поучаствует в мероприятиях саммита G20 в режиме онлайн
12:59
Общество
Песков посоветовал Моргенштерну поговорить с бабушкой и дедушкой после его слов о Дне Победы
12:59
Общество
Песков оценил вероятность продления ограничений на фоне пандемии до конца года
12:58
Экономика
Песков: газ из других стран будет обходиться Молдавии дороже российского
12:58
Политика
Песков прокомментировал отказ парламента Татарстана по ликвидации должности президента
12:57
Общество
Амстердамский суд вынес решение по делу о передаче скифского золота Украине
12:57
Происшествия
Три человека пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком на Ставропольском крае
12:55
Происшествия
Посетитель ночного клуба прострелил двум мужчинам ягодицы в Выборге
12:52
Общество
Дагестанский психолог Омарова рассказала, как распознать абьюзера в начале отношений
Все новости

Тихоокеанский флот ВМФ РФ получит шесть подлодок «Варшавянка» до 2024 года
Армия
Тихоокеанский флот ВМФ РФ получит шесть подлодок «Варшавянка» до 2024 года
admship.ru  /  Пресс-служба АО &quot;Адмиралтейские верфи&quot;

Владивосток, 26 октября. Шесть дизель-электрических подлодок проекта 636.3 «Варшавянка» досрочно поступят на вооружение Тихоокеанского флота РФ. Об этом сообщил главком ВМФ России Николай Евменов.

По словам адмирала, в данный момент строительство субмарин проходит с опережением графика. Судостроительный завод «Адмиралтейские верфи» сможет передать флоту серию подлодок до 2024 года.

Минобороны РФ подписало договор на строительство шести «Варшавянок» для ТОФ в сентябре 2016 года. На текущий момент в состав флота уже приняты три субмарины этой серии: «Петропавловск-Камчатский», «Волхов» и «Магадан». Первые два подводных крейсера отправлены на Камчатку к месту постоянной дислокации. Третья подлодка пока останется на Балтике.

«Адмиралтейские верфи» в следующем году планируют передать четвертую субмарину — «Уфа». Последние два крейсера проекта 636.3 заложили летом этого года.

Ранее сообщалось, что военные НАТО потеряли российскую подводную лодку «Варшавянка» в Средиземном море. Во время поисков в небо была поднята авиация Альянса, которая так и не смогла обнаружить субмарину ВМФ РФ, пишет «Царьград». После случившегося инцидента Запад назвал подводную лодку «черной дырой».

Вернуться назад

Все новости / Армия / Тихоокеанский флот ВМФ РФ получит шесть подлодок «Варшавянка» до 2024 года
вмф рф варшавянка подлодка
Комментировать