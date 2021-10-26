Тихоокеанский флот ВМФ РФ получит шесть подлодок «Варшавянка» до 2024 года

Владивосток, 26 октября. Шесть дизель-электрических подлодок проекта 636.3 «Варшавянка» досрочно поступят на вооружение Тихоокеанского флота РФ. Об этом сообщил главком ВМФ России Николай Евменов.

По словам адмирала, в данный момент строительство субмарин проходит с опережением графика. Судостроительный завод «Адмиралтейские верфи» сможет передать флоту серию подлодок до 2024 года.

Минобороны РФ подписало договор на строительство шести «Варшавянок» для ТОФ в сентябре 2016 года. На текущий момент в состав флота уже приняты три субмарины этой серии: «Петропавловск-Камчатский», «Волхов» и «Магадан». Первые два подводных крейсера отправлены на Камчатку к месту постоянной дислокации. Третья подлодка пока останется на Балтике.

«Адмиралтейские верфи» в следующем году планируют передать четвертую субмарину — «Уфа». Последние два крейсера проекта 636.3 заложили летом этого года.

Ранее сообщалось, что военные НАТО потеряли российскую подводную лодку «Варшавянка» в Средиземном море. Во время поисков в небо была поднята авиация Альянса, которая так и не смогла обнаружить субмарину ВМФ РФ, пишет «Царьград». После случившегося инцидента Запад назвал подводную лодку «черной дырой».