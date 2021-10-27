Психолог Плешакова дала советы руководителям, как избежать буллинга в коллективе

Обычно буллинг ассоциируется со школой, но нередко травля встречается и во взрослых коллективах. Сплетни, притеснения, постоянная критика, оскорбления — все это проявления буллинга, которые, создавая негативную атмосферу в коллективе, не могут не влиять и на бизнес-показатели компании. Теряется эффективность, рушится коммуникация, растет текучесть персонала. Вместо развития и процветания запускается механизм саморазрушения. Как же распознать, что в коллективе сложились нездоровые отношения? Как выявить агрессора? Чем помочь жертве? И что делать, чтобы проблема не повторялась вновь? Об этом ФАН рассказала психолог, нейрокоуч Татьяна Плешакова.

Соперничество и интриги имеют место во многих коллективах. Там, где сталкиваются разные люди, с разными интересами и соперничающими амбициями, без этого вряд ли можно обойтись. Но бывают ситуации, когда градус негативного воздействия на одного члена коллектива (реже — небольшую группу) очень высок.

Фото из личного архива Татьяны Плешаковой /

«Наличие буллинга негативно сказывается на климате, а значит — на эффективности работы подразделения. Становясь же приемлемой нормой, влияет на всю корпоративную культуру и имидж компании», — отметила Татьяна Плешакова.

Прямой буллинг (физическое насилие, открытое причинение неудобств) в рабочих коллективах встречается редко. Куда чаще имеет место так называемый скрытый буллинг. Он проявляется в сплетнях, которые распускают о человеке, злых шутках, становящихся в коллективе «байками и присказками», обидных прозвищах. От человека могут скрывать важную информацию, игнорировать его и всячески исключать из коллектива или подчеркнуто не учитывать его мнение при рассмотрении рабочих вопросов, принятии решений.

«Травля не всегда очевидна. Буллер может умело скрывать издевательства, что они остаются только в рамках общения между ним и его жертвой. Другие члены коллектива даже не будут догадываться о происходящем», — подчеркнула психолог.

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Как узнать о травле, если никто не жалуется?

По словам Татьяны Плешаковой определить нездоровую атмосферу в коллективе можно по таким признакам: изменение уровня результативности работы одного или нескольких сотрудников, участившиеся без явных на то причин отгулы или больничные, резкий тон в общении между коллегами, постоянная текучесть кадров в одном из подразделений или запросы на перевод в другой отдел.

«Руководителю ни в коем случае нельзя закрывать глаза на подобные явления. Внимательно наблюдайте за коллективом, если у кого-то из сотрудников изменилось поведение или эмоциональное состояние, нужно выяснить причины в личном разговоре. Очень важно установить доверительную атмосферу и обеспечить конфиденциальность, чтобы сотрудник не боялся рассказать правду», — отметила Татьяна Плешакова.

Как реагировать на буллинг?

Буллинг — неприемлемое явление, случившееся должно позиционироваться как ЧП. В первую очередь необходимо выяснить все детали произошедшего, а затем принять решительные меры. Все «следственные действия» важно проводить в формате личного общения с каждым из участников событий. Разговор с жертвой должен вестись максимально деликатно, с учетом ее эмоционального состояния. Важно показать, что вы поддерживайте сотрудника, ставшего жертвой травли, и что ситуация обязательно будет решена. В спокойной обстановке нужно попытаться выяснить, что стало причиной буллинга, как он проявлялся, кто еще, кроме агрессора, в этом участвовал или был свидетелем. Часто травля затевается именно ради ее наблюдателей, поэтому они занимают особую роль в процессе. Наблюдатели могут соучаствовать агрессору активно или пассивно, оставаясь нейтральными, но с интересом наблюдая, гораздо реже они становятся защитниками жертвы.

С буллером и активно его поддерживающими необходимо говорить без обвинений, но достаточно жестко обозначая неприемлемость подобного поведения. Они могут все отрицать, парируя фразами: «Как вы могли такое обо мне подумать? Я никогда не оскорбляю коллег. У меня абсолютно нет времени заниматься ерундой, я всегда занят решением своих непосредственных задач». После разговора агрессору и его последователям нужно дать время все осознать и пересмотреть свое поведение. Если ситуация не изменится, то это уже повод для радикальных мер.

В буллинге всегда виноват агрессор. Однако его на эти действия толкают собственные психологические проблемы. Важно понимать, что буллинг — это попытка самоутверждения. Чаще всего агрессор осознанно или неосознанно хочет продемонстрировать превосходство, удовлетворить потребность в доминировании, показать свою значимость и привлечь внимание, чтобы скрыть собственную неуверенность в себе. Руководителю стоит попытаться найти причину состояния буллера — возможно ее устранение решит проблему агрессии.

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Психолог Татьяна Плешакова собрала короткую инструкцию для предотвращения буллинга в коллективе:

в положении о корпоративной культуре компании четко пропишите, что любое проявление травли среди сотрудников недопустимо и наказуемо, вплоть до увольнения;

будьте последовательны и обеспечьте неотвратимость наказания за нарушения правил. Даже если речь идет о самом эффективном сотруднике. Иначе, спуская с рук нарушения правил одному, вы рискуете негласно дать зеленый свет травле и притеснениям;

будьте внимательными к коллективу, обращайте внимание на характер межличностных отношений и эмоциональное состояние сотрудников. Не игнорируйте жалобы;

создайте доверительные отношения с коллективом, чтобы сотрудники не боялись сообщать о проблемах руководителю и были уверены в том, что получат помощь;

проводите корпоративные мероприятия на сплочение коллектива, поощряйте командную работу.

Сохранить здоровую атмосферу в коллективе поможет штатный психолог или коуч (или эйчар, обладающий соответствующими компетенциями). Он не только предотвратит травлю, но и поможет сотрудникам справиться с профессиональным выгоранием и другими проблемами психологического характера, сориентирует в поиске решений при существующих внутрикорпоративных конфликтах и будет полезен в их последующем предотвращении.

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