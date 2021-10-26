Венесуэла завершает подготовку к региональным выборам

Каракас, 26 октября. Национальный избирательный совет (CNE) Венесуэлы завершил 75% мероприятий, запланированных перед выборами мэров и губернаторов 21 ноября. Об этом сообщает вице-президент CNE Танья Дамелио.

Con el cumplimiento de la sexta jornada de la auditoría del software de totalización, hoy concluyó la revisión de este componente clave del Sistema Automatizado de Votación que operará en los dispositivos para la emisión del voto en los comicios del próximo 21 de noviembre. pic.twitter.com/FKqCV82pem — cneesvenezuela (@cneesvzla) October 25, 2021

CNE обновил базу данных избирателей и протоколы в сфере здравоохранения в условиях COVID-19, которые должны соблюдаться на каждом участке для голосования. В числе этих мер можно отметить обязательное ношение масок и регулярную дезинфекцию поверхностей с помощью алкогольных растворов.

«Хотя свыше 6 млн венесуэльцев были полностью вакцинированы против коронавируса, мы не можем избегать соблюдения санитарных требований», — заявил Дамелио, призвав граждан отправляться на соответствующие избирательные участки, чтобы не допустить формирования скоплений людей.

CNE запустил пилотный проект, в рамках которого более 447 тысяч людей с ограниченными возможностями смогут проголосовать без каких-либо задержек в зоне 1 каждого участка, специально предназначенных для них.

Este 21 de noviembre, el pueblo venezolano tiene la posibilidad de elegir 3.082 cargos de elección popular. ????????



¡Tú también sé parte de la construcción de la paz y el encuentro de las y los venezolanos! ???????? — cneesvenezuela (@cneesvzla) October 24, 2021

«Мы намерены сделать процесс выборов более простым для этих граждан», — отметил Дамелио.

Представитель CNE также подчеркнул, что Европейский союз должен уважать принципы Конституции Венесуэлы и ее суверенитет при участии в предстоящем голосовании в качестве международного наблюдателя.

«Мы не потерпим какой-либо попытки вмешательства в наши внутренние дела», — сообщил Дамелио.

Данное заявление было сделано после противоречивых утверждений верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, который не признает авторитет CNE над избирательным процессом. Дипломат отметил, что именно миссия ЕС должна будет определить «легитимность выборов в Венесуэле».

Несмотря на конфликт, вызванный словами Борреля, правительству Венесуэлы во главе с Николасом Мадуро удалось преодолеть разногласия и договориться о допуске наблюдателей от ЕС на региональные выборы.