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Венесуэла завершает подготовку к региональным выборам
Весь мир
Венесуэла завершает подготовку к региональным выборам
twitter.com/cneesvzla  /  Официальный аккаунт Национального избирательного совета

Каракас, 26 октября. Национальный избирательный совет (CNE) Венесуэлы завершил 75% мероприятий, запланированных перед выборами мэров и губернаторов 21 ноября. Об этом сообщает вице-президент CNE Танья Дамелио.

CNE обновил базу данных избирателей и протоколы в сфере здравоохранения в условиях COVID-19, которые должны соблюдаться на каждом участке для голосования. В числе этих мер можно отметить обязательное ношение масок и регулярную дезинфекцию поверхностей с помощью алкогольных растворов.

«Хотя свыше 6 млн венесуэльцев были полностью вакцинированы против коронавируса, мы не можем избегать соблюдения санитарных требований», — заявил Дамелио, призвав граждан отправляться на соответствующие избирательные участки, чтобы не допустить формирования скоплений людей.

CNE запустил пилотный проект, в рамках которого более 447 тысяч людей с ограниченными возможностями смогут проголосовать без каких-либо задержек в зоне 1 каждого участка, специально предназначенных для них.

«Мы намерены сделать процесс выборов более простым для этих граждан», — отметил Дамелио.

Представитель CNE также подчеркнул, что Европейский союз должен уважать принципы Конституции Венесуэлы и ее суверенитет при участии в предстоящем голосовании в качестве международного наблюдателя.

«Мы не потерпим какой-либо попытки вмешательства в наши внутренние дела», — сообщил Дамелио.

Данное заявление было сделано после противоречивых утверждений верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, который не признает авторитет CNE над избирательным процессом. Дипломат отметил, что именно миссия ЕС должна будет определить «легитимность выборов в Венесуэле».

Несмотря на конфликт, вызванный словами Борреля, правительству Венесуэлы во главе с Николасом Мадуро удалось преодолеть разногласия и договориться о допуске наблюдателей от ЕС на региональные выборы.

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