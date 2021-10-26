Блогер Кузнецов выяснил истинное мнение иностранцев о принадлежности российского Крыма

Москва, 26 октября. Жители разных стран поделились мнением по поводу воссоединения Крыма с Россией. Такой опрос провел блогер Вадим Кузнецов.

Россиянин, зарегистрированный в сообществе Quora, решил задать пользователям из других стран вопрос о Крымском полуострове. По словам мужчины, его не интересовало мнение россиян и украинцев. Так, Алекс Гайстер из университета Южной Флориды утверждает, что если Россия должна вернуть Крым Украине, то американцы должны вернуть США британцам. При этом он отметил, что вряд ли кто-то захочет этого.

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Другой пользователь Сети, Виктор Прутянов, работающий в Чикагском университете профессором философии, заявил, что в Киеве власти не было, а значит и договор о защите суверенитета подписывать было не с кем. А житель Германии Михаэль Химмельсбах написал, что большинство крымчан все равно проголосовало за возвращение в состав России.

«Кто суверен в демократии?? Да верно, народ суверенен. Вот и все!» — приводит его слова Кузнецов на своем канале «Яндекс.Дзен».

Напомним, ранее российский блогер решил спросить мнение эстонца, кому на самом деле принадлежит Крым, Украине или России. Ради этого он притворился украинцем. Отмечается, что ответ европейца удивил мужчину.