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Аксенов заявил об увольнении главы Феодосии Бовтуненко
Политика
Аксенов заявил об увольнении главы Феодосии Бовтуненко
Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Симферополь, 26 октября. Глава администрации курортной Феодосии Сергей Бовтуненко снят со своей должности, рассказал глава Крымского полуострова Сергей Аксенов.

Он также уточнил, что временно исполнять обязанности Бовтуненко будет первый замглавы администрации города Светлана Дорош.

«На функционирование городских служб и инфраструктуры кадровые изменения никак не повлияют. Все работает в штатном режиме», — подчеркнул Аксенов.

Ранее глава Крыма на своей странице в соцсети Facebook заявил, что в отношении председателя городского совета Евпатории Олеси Харитоненко проводятся следственные мероприятия. По словам Аксенова, представители правоохранительных органов сейчас проводят все необходимые действия.

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