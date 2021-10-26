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«Зенит» за два часа распродал первый тираж посвященных разгрому «Спартака» футболок

  /   Обновлено: 26 октября 2021 11:37
Спорт
«Зенит» за два часа распродал первый тираж посвященных разгрому «Спартака» футболок
vk.com  /  ФК «Зенит»

Санкт-Петербург, 26 октября. Петербургский «Зенит» в воскресенье разгромил московский «Спартак» со счетом 7:1 в домашнем матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). На следующий день в официальном интернет-магазине сине-бело-голубых появилась футболка с соответствующей надписью. Болельщики могли купить ее за 1,4 тысячи рублей.

Пресс-служба сине-бело-голубых сообщила, что первый тираж футболок распродан. Примечательно, что на это ушло буквально два часа.

«Зенит» за два часа распродал первый тираж посвященных разгрому «Спартака» футболок
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Напомним, лучшим игроком матча был признан иранский форвард Сердар Азмун, который оформил дубль. Это поражение стало самым разгромным для красно-белых в истории РПЛ.

В следующем туре чемпионата подопечные Сергея Семака сыграют с московским «Динамо». Матч состоится 29 октября на «Газпром Арене», старт — в 19:00 по московскому времени.

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футбол Зенит спартак рпл
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