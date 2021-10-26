«Зенит» за два часа распродал первый тираж посвященных разгрому «Спартака» футболок

Санкт-Петербург, 26 октября. Петербургский «Зенит» в воскресенье разгромил московский «Спартак» со счетом 7:1 в домашнем матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). На следующий день в официальном интернет-магазине сине-бело-голубых появилась футболка с соответствующей надписью. Болельщики могли купить ее за 1,4 тысячи рублей.
Пресс-служба сине-бело-голубых сообщила, что первый тираж футболок распродан. Примечательно, что на это ушло буквально два часа.
Напомним, лучшим игроком матча был признан иранский форвард Сердар Азмун, который оформил дубль. Это поражение стало самым разгромным для красно-белых в истории РПЛ.
В следующем туре чемпионата подопечные Сергея Семака сыграют с московским «Динамо». Матч состоится 29 октября на «Газпром Арене», старт — в 19:00 по московскому времени.