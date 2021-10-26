Читатели Der Spiegel назвали опасными для Германии высказывания главы минобороны ФРГ о РФ

Берлин, 26 октября. Читатели немецкого журнала Der Spiegel считают, что заявление главы минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о применении ядерного оружия против России представляют опасность в первую очередь для самой Германии.

Ранее глава немецкого оборонного ведомства в интервью СМИ заявила, что НАТО необходимо продемонстрировать России свою готовность применить ракетное оружие, в том числе ядерное. Она добавила, что такие меры необходимы, потому что Москва якобы угрожает союзникам Альянса в странах Балтии.

Публикация на эту тему в журнале Der Spiegel собрала множество комментариев. Большинство пользователей осудили немецкого министра за агрессивные выпады в сторону России, а также усомнились в ее адекватности. Некоторые читатели считают, что Германия после таких заявлений может превратиться в ядерную пустыню.

«Ее некомпетентность опасна. Ей лучше вернуться в Саар и никогда больше не возвращаться в политику. Надо бы еще подарить ей игрушечный авианосец, чтобы ей было чем заняться», — сыронизировал один из немцев.

Некоторые комментаторы отмечали, что подобные угрозы выглядят абсурдно. Дело в том, что Германия не может похвастаться современным вооружением, а Россия при этом добилась значительных успехов в сфере создания новых видов оружия.

«Интересно, она вообще знает, что такое атомные бомбы на самом деле и каковы будут последствия их применения?» — возмутился один из читателей.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал обычными фантазиями слова Аннегрет Крамп-Карренбауэр о ядерном «сдерживании» России. Он добавил, что в настоящее время НАТО пытается найти смысл своего дальнейшего существования, передает «Царьград».