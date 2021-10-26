Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 октября 13:03
13:02
Общество
Шукшина пожаловалась на YouTube из-за удаленного ролика про секретное лекарство от COVID-19
13:01
Политика
Песков: Путин поучаствует в мероприятиях саммита G20 в режиме онлайн
12:59
Общество
Песков посоветовал Моргенштерну поговорить с бабушкой и дедушкой после его слов о Дне Победы
12:59
Общество
Песков оценил вероятность продления ограничений на фоне пандемии до конца года
12:58
Экономика
Песков: газ из других стран будет обходиться Молдавии дороже российского
12:58
Политика
Песков прокомментировал отказ парламента Татарстана по ликвидации должности президента
12:57
Общество
Амстердамский суд вынес решение по делу о передаче скифского золота Украине
12:57
Происшествия
Три человека пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком на Ставропольском крае
12:55
Происшествия
Посетитель ночного клуба прострелил двум мужчинам ягодицы в Выборге
12:52
Общество
Дагестанский психолог Омарова рассказала, как распознать абьюзера в начале отношений
Все новости

Читатели Der Spiegel назвали опасными для Германии высказывания главы минобороны ФРГ о РФ
Политика
Читатели Der Spiegel назвали опасными для Германии высказывания главы минобороны ФРГ о РФ
wikipedia.org  /  Olaf Kosinsky

Берлин, 26 октября. Читатели немецкого журнала Der Spiegel считают, что заявление главы минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о применении ядерного оружия против России представляют опасность в первую очередь для самой Германии.

Ранее глава немецкого оборонного ведомства в интервью СМИ заявила, что НАТО необходимо продемонстрировать России свою готовность применить ракетное оружие, в том числе ядерное. Она добавила, что такие меры необходимы, потому что Москва якобы угрожает союзникам Альянса в странах Балтии.

Публикация на эту тему в журнале Der Spiegel собрала множество комментариев. Большинство пользователей осудили немецкого министра за агрессивные выпады в сторону России, а также усомнились в ее адекватности. Некоторые читатели считают, что Германия после таких заявлений может превратиться в ядерную пустыню.

«Ее некомпетентность опасна. Ей лучше вернуться в Саар и никогда больше не возвращаться в политику. Надо бы еще подарить ей игрушечный авианосец, чтобы ей было чем заняться», — сыронизировал один из немцев.

Некоторые комментаторы отмечали, что подобные угрозы выглядят абсурдно. Дело в том, что Германия не может похвастаться современным вооружением, а Россия при этом добилась значительных успехов в сфере создания новых видов оружия.

«Интересно, она вообще знает, что такое атомные бомбы на самом деле и каковы будут последствия их применения?» — возмутился один из читателей.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал обычными фантазиями слова Аннегрет Крамп-Карренбауэр о ядерном «сдерживании» России. Он добавил, что в настоящее время НАТО пытается найти смысл своего дальнейшего существования, передает «Царьград».

Вернуться назад

Все новости / Политика / Читатели Der Spiegel назвали опасными для Германии высказывания главы минобороны ФРГ о РФ
россия минобороны германия ядерное оружие
Комментировать