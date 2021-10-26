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Алеся Кафельникова обвинила известного отца в тирании
Шоу-бизнес
Алеся Кафельникова обвинила известного отца в тирании
instagram.com  /  @kafelnikova_a

Москва, 26 октября. Модель и блогер Алеся Кафельникова откровенно рассказала о тяжелом подростковом периоде и постоянных ссорах с родителями. Звезда вспомнила о тирании со стороны отца.

Блогер росла в семье бывшей первой ракетки мира Евгения Кафельникова, который решал вопросы моральным подавлением ребенка. Она призналась, что зачастую сама вынуждала его, однако тогда это было сложно выносить.

Проблемы в отношениях начались после седьмого класса, когда Кафельникова связалась с нехорошими компаниями. В этот период родители стали пристально следить за каждым ее шагом, читая переписки.

«Папа с тетей читали переписки, брали на понт — так они психологически меня ломали. Не могла никому доверять и строить отношения», — поделилась модель.

Кафельников воспитывал дочь в строгости и не церемонился, если ее поведение его не устраивало. Однажды во время ссоры он загнал дочь в комнату, зная, что она страдает клаустрофобией, вспомнила модель.

«У нас началась ссора. Он стал мочить словесно психологически, говорил: «Почему ты не можешь быть нормальной?» Мне хотелось выпрыгнуть из тела, не знала, куда деться… В какой-то момент выбиваю сетку и начинаю делать осознанный шаг из окна, папа успел схватить за волосы», — рассказала Кафельникова в фильме «Монолог» режиссера Алеко Надиряна.

Дошло до того, что ей запрещали запирать двери даже в ванной и туалете. Спустя годы модель смогла наладить отношения с семьей.

Совсем недавно 23-летняя девушка родила ребенка. Она жаловалась своим подписчикам на серьезные изменения во внешности после беременности.

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Все новости / Шоу-бизнес / Алеся Кафельникова обвинила известного отца в тирании
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