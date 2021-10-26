Кабмин изучит эффективность стимулов использования возобновляемой энергии

Москва, 26 октября. Председатель правительства Михаил Мишустин ожидает до 1 марта отчета по поводу эффективности текущих механизмов поощрения использования «зеленой» энергии.

Несколько министерств должны представить до начала марта премьер-министру отчет, где расскажут об эффективности законодательных актов, призванных поддерживать развитие более экологичных источников энергии.

«Минэнерго, Минэкономразвития, ФАС и Минпромторг должны до 1 марта проанализировать, насколько эффективно работают механизмы стимулирования использования возобновляемых источников энергии на оптовом рынке», — указывается в публикации на официальном сайте Правительства России.

Отмечается, что Мишустин озвучил данное поручение по результатам заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ). Оно прошло 18 октября. Известно, что ряд ведомств должен также представить к 1 февраля свое мнение относительно иностранного опыта по утилизации стройматериалов.

Национальная структура энергетики является одной из наиболее чистых во всем мире, полагает заместитель председателя комитета Государственной думы по энергетике Дмитрий Исламов.