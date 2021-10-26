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Анекдот Норкина про котлеты и хитрого мужа рассмешил зрителей «Места встречи»
Политика
Анекдот Норкина про котлеты и хитрого мужа рассмешил зрителей «Места встречи»
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 26 октября. Телеведущий Андрей Норкин в очередной раз рассмешил зрителей программы «Место встречи».

Ведущий в ходе ток-шоу или под его занавес всегда рассказывает смешные истории и анекдоты. Чаще всего они отражают действительность и подходят к теме выпуска. Своими юморесками Норкин зачастую разряжает обстановку в зале, так как дискуссии на программе разворачиваются нешуточные.

На этот раз Норкин вспомнил шутку про молодую пару, которая собирается пожениться. Героиня анекдота поинтересовалась у своего избранника, как будут распределяться семейные обязанности в их тандеме.

«После того, как мы поженимся, я буду готовить, стирать, гладить, воспитывать детей и работать? А ты что будешь делать?

— Я буду есть котлеты!

— А из полезного?

— А из полезного – овощи!»

Анекдот Норкина про котлеты и хитрого мужа рассмешил зрителей «Места встречи»
ntv.ru / Prt Scr

После этого в зале раздался искренний и громкий смех. Зрители обожают, когда телеведущий попадает в настроение и всегда ждут очередной истории от него.

Ранее Норкин рассмешил своего коллегу Ивана Трушкина еврейским анекдотом про юриста. Также недавно Норкин развеселил телезрителей анекдотом про молодого безработного, который пришел на собеседование.

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