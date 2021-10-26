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Локдаун в Петербурге: что и на сколько закроют, кому не дадут QR-код и другие неожиданности

  /   Обновлено: 26 октября 2021 17:00
Общество
Локдаун в Петербурге: что и на сколько закроют, кому не дадут QR-код и другие неожиданности
Федеральное агентство новостей  / 

Петербургские власти объявили локдаун (точнее, закрытие почти всех общественных пространств и заведений общепита) на время введения в России нерабочих дней с 30 октября до 7 ноября включительно. Недовольны все: и горожане, и бизнес, и потенциальные туристы, которые собрались на выходных посетить Петербург.

Что закроют в Петербурге

В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Петербурге вводятся жесткие противоэпидемические меры. Хотя власти просят избегать заморского слова «локдаун» (напомним, юридическим термином он не является), ограничения будут носить широкий характер. Основание: изменения в 121-м городском постановлении, которые 23 октября внес в документ губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Итак, с 30 октября по 7 ноября включительно (с возможным, как утверждают эксперты, продлением) в Северной столице будут закрыты:

— школы;

— заведения общепита (разрешена работа только навынос);

— непродовольственные магазины и торговые центры;

— бассейны, аквапарки, фитнес-центры, океанариумы, аттракционы, ледовые катки, все объекты развлечения и досуга, детские игровые комнаты и развлекательные центры;

— кинотеатры, библиотеки, выставочные залы, цирки, концертные площадки;

— зоопарки, за исключением территорий, расположенных на открытом воздухе;

— букмекерские конторы, помещения тотализаторов, пункты приема ставок;

— МФЦ и другие места предоставления госуслуг (за исключением регистрации и расторжения брака, регистрации рождения и смерти);

— салоны красоты (за исключением парикмахерских), косметические салоны, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, в банях разрешено оставить открытыми только помывочные зоны;

— стоматологические клиники и кабинеты (кроме оказания экстренной помощи);

— ветеринарные клиники (за исключением экстренной ветеринарной помощи).

Кроме того, в Петербурге под запретом будет:

— проведение спортивных и физкультурных мероприятий, за исключением согласованных с Роспотребнадзором;

— проведение культурных и зрелищных мероприятий, выставок, мастер-классов, лекций, тренингов, торжественной регистрации брака и так далее;

— работа малых речных судов.

Локдаун в Петербурге: что и на сколько закроют, кому не дадут QR-код и другие неожиданности
Федеральное агентство новостей /

Что будет работать:

— общепит на вокзалах и АЗС, столовые на предприятиях;

— аптеки;

— заправки для электромобилей;

— торговые объекты без торгового зала;

— продовольственные магазины;

— места торговли непродовольственными товарами первой необходимости, если доля таких товаров в ассортименте не менее 30%;

— музеи и театры при условии запрета доступа организованных групп детей и посетителей только при наличии QR-кода или справки о медотводе о вакцинации.

Другие ограничения

Размещение граждан в гостиницах, пансионатах, домах отдыха, санаториях и так далее с 30 октября по 7 ноября 2021 года (в домах отдыха — бессрочно) только при наличии QR-кода или ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа.

Детские сады с 1 по 3 ноября переводятся в режим дежурных групп. Колледжи с 30 октября по 7 ноября будут работать только дистанционно.

С 30 октября по 7 ноября не менее 70% сотрудников государственных образовательных учреждений необходимо перевести на дистанционный режим работы. Такие же рекомендации даны частным организациям.

Локдаун в Петербурге: что и на сколько закроют, кому не дадут QR-код и другие неожиданности
Федеральное агентство новостей /

Кому не дадут QR-код

Как выяснилось, наличие отрицательного ПЦР-теста не будет заменой QR-коду о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» 25 октября заявил замглавы городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

По словам представителя Смольного, с одной стороны, нет уверенности, что человек, сдавший тест, не заболеет за 72 часа, в течение которых тест действителен. С другой стороны, заявил замглавы городского комздрава, вакцинированные и переболевшие граждане также могут быть переносчиками COVID-19 (как это заявление согласуется с требованием введения QR-кодов, неясно. — Прим. ФАН). Напомним, QR-коды для вакцинированных и переболевших вводятся в Петербурге с 1 ноября.

Кого не спасет прививка и другие неожиданности

Еще одна странность — фактически отсечение иностранцев от городской инфраструктуры на время карантина даже при наличии прививки от коронавируса.

Об этом также рассказал первый замглавы комитета по здравоохранению Андрей Сарана в эфире телеканала «Санкт-Петербург». По его словам, ограничения, вводимые в Петербурге, не позволят иностранным туристам посещать музеи, театры и рестораны, поскольку нет алгоритма проверки подлинности вакцинации препаратами, непризнанными в России.

Можно ли было этого избежать

В беседе с ФАН глава комитета по развитию предпринимательства в автомобильной отрасли петербургского отделения «Деловой России» Вячеслав Жигалов дает положительный ответ на этот вопрос. Для этого нужно было не вводить в заблуждение бизнес, обещая, что после вакцинации 80% сотрудников ограничения будут сняты, а вместо этого требовать более широкого охвата горожан прививками.

«К сожалению, как и ожидалось, ничего нового в постановлении Смольного нет, — отметил бизнесмен. — Вспомнили прошлогоднее: весь бизнес под замок. При этом никто не вспоминает про обещание смягчить ограничительные меры для компаний, которые привьют 80% своих сотрудников».

Собеседник ФАН отметил, что считает нелогичным закрытие, например, библиотек и стоматологических клиник, где крайне невысокая посещаемость, при работающем метрополитене.

«Напомню, в метро масками пользуются не более половины пассажиров», — отметил он.

По мнению корреспондента ФАН, который постоянно ездит в метро, число тех, кто надевает маску правильно, закрывая рот и нос, и того меньше.

По мнению Жигалова, введенные меры мало что дадут.

«Уже 8 ноября мы опять дружно разведем руками и приступим к выполнению очередного «плана мероприятий по планированию мероприятий», — с горечью говорит он.

Локдаун в Петербурге: что и на сколько закроют, кому не дадут QR-код и другие неожиданности
Федеральное агентство новостей /

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петербург нерабочие дни локдаун ограничения из-за COVID-19
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