Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 октября 11:34
11:33
Шоу-бизнес
Алеся Кафельникова обвинила известного отца в тирании
11:32
Происшествия
Двое жителей Краснодарского края скончались от отравления суррогатным алкоголем
11:32
Экономика
Кабмин изучит эффективность стимулов использования возобновляемой энергии
11:31
Происшествия
Полиция получила сообщение о буйном пассажире на борту самолета Стамбул — Ростов-на-Дону
11:26
Политика
Анекдот Норкина про котлеты и хитрого мужа рассмешил зрителей «Места встречи»
11:26
Происшествия
В подмосковном Ногинске двухлетняя девочка скончалась от отравления алкоголем
11:25
Весь мир
Папа римский Франциск сравнил с концлагерями центры содержания мигрантов в Ливии
11:24
Политика
Немецкий правозащитник Мурей о ситуации в Германии: «Русским здесь не место»
11:24
Общество
Власти Новосибирской области вводят систему QR-кодов с 30 октября
11:23
Общество
Актриса Светлана Светличная жаловалась на издевательства незадолго до исчезновения
Все новости

Актриса Светлана Светличная жаловалась на издевательства незадолго до исчезновения
Общество
Актриса Светлана Светличная жаловалась на издевательства незадолго до исчезновения
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov/Russian Look

Москва, 26 октября. Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная пропала в Москве. Председатель Гильдии актеров кино России Валерия Гущина рассказала, что незадолго до исчезновения 81-летняя звезда жаловалась на издевательства.

Последний раз актрису видели 20 октября. Сын артистки Алексей Ивашов обратился в правоохранительные органы, которые начали проверку. Оказалось, что незадолго до пропажи звезда «Бриллиантовой руки» побывала в гильдии актеров.

«Зашла Светочка без звонка: «Вот вы здесь сидите, а надо мной опять издеваются», — сказала нам Светличная. «Дайте мне юриста, я хочу, чтобы меня защитили»», — рассказала kp.ru Гущина о встрече с актрисой.

После разговора Светличную проводили к юристу, откуда на такси отправили домой в ЖК «Лосиный остров». Таксист должен был проводить ее до двери, однако на телефон она перестала отвечать. Что произошло с артисткой — остается неизвестным. Из студии кинозвезда уезжала с небольшим рюкзаком, в котором были деньги и документы, сообщает Teleprogramma.pro.

Во время розыскных работ полиция просматривала камеры наблюдения рядом с домом 81-летней Светличной. Актриса уже давно страдает деменцией, поэтому найти ее будет непросто.

Ранее подруга актрисы, психолог Елена Перелыгина, рассказала ФАН, что переживает за инсульт Светличной. Она уверена, что если у нее случится приступ, на улице могут и не помочь.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Актриса Светлана Светличная жаловалась на издевательства незадолго до исчезновения
светличная пропажа гущина
Комментировать