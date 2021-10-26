Актриса Светлана Светличная жаловалась на издевательства незадолго до исчезновения

Москва, 26 октября. Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная пропала в Москве. Председатель Гильдии актеров кино России Валерия Гущина рассказала, что незадолго до исчезновения 81-летняя звезда жаловалась на издевательства.

Последний раз актрису видели 20 октября. Сын артистки Алексей Ивашов обратился в правоохранительные органы, которые начали проверку. Оказалось, что незадолго до пропажи звезда «Бриллиантовой руки» побывала в гильдии актеров.

«Зашла Светочка без звонка: «Вот вы здесь сидите, а надо мной опять издеваются», — сказала нам Светличная. «Дайте мне юриста, я хочу, чтобы меня защитили»», — рассказала kp.ru Гущина о встрече с актрисой.

После разговора Светличную проводили к юристу, откуда на такси отправили домой в ЖК «Лосиный остров». Таксист должен был проводить ее до двери, однако на телефон она перестала отвечать. Что произошло с артисткой — остается неизвестным. Из студии кинозвезда уезжала с небольшим рюкзаком, в котором были деньги и документы, сообщает Teleprogramma.pro.

Во время розыскных работ полиция просматривала камеры наблюдения рядом с домом 81-летней Светличной. Актриса уже давно страдает деменцией, поэтому найти ее будет непросто.

Ранее подруга актрисы, психолог Елена Перелыгина, рассказала ФАН, что переживает за инсульт Светличной. Она уверена, что если у нее случится приступ, на улице могут и не помочь.