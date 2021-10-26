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«Газпром» согласовал с властями Монголии схему прокладки газопровода в Китай
Экономика
«Газпром» согласовал с властями Монголии схему прокладки газопровода в Китай
gov.karelia.ru  /  Администрация Главы Республики Карелия

Москва, 26 октября. Компания «Газпром» и власти Монголии согласовали схему прохождения трубопровода «Союз Восток» для поставок российского газа в Китай. Об этом сообщили в пресс-службе «Газпрома».

Стороны обсудили ход разработки технико-экономического обоснования проекта и рассказали о предварительных результатах, так как со стороны Монголии уже принят ряд мер поддержки. В частности, речь идет о квотах для привлечения иностранной рабочей силы и возможности использования российской правовой базы при строительстве газопровода.

Руководство «Газпрома» в апреле 2021 года утвердило технико-экономический анализ проекта «Союз Восток». Газопровод должен стать продолжением «Силы Сибири — 2» и пройти в Китай через территорию Монголии.

Экономист Наталья Мильчакова ранее рассказала ФАН об экономических и политических выгодах, которые может принести «Союз Восток» России. По ее словам, газификация ряда территорий Монголии укрепит сотрудничество между Москвой и Улан-Батором.

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Газпром китай газ монголия союз восток
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