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Эксперт Болмосов перечислил устойчивые к инфляции товары
Экономика
Эксперт Болмосов перечислил устойчивые к инфляции товары
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 26 октября. Определенные группы товаров будут дорожать медленнее, несмотря на давление инфляции. Другие же продукты сохранят свои предыдущие ценники на какое-то время, передает газета «Известия» мнение специалиста по автоматизации розничной торговли Эдуарда Болмосова.

Годовые темпы прироста стоимости продовольственной продукции в стране выросли на 10,34%. Отмечается, что непродовольственные категории поднялись в цене на 7,68%.

Как считает основатель сервиса экспресс-доставки «Все Прилавки» Болмосов, ряд сегментов рынка отличается большей ценовой стабильностью по отношению к другим сферам. В их число входят сектора, где наблюдается высокий уровень конкуренции. Ярким примером такого рынка является отрасль алкогольных напитков. Сюда же входят магазины у дома, локальные фермеры и лавки.

«Большой бизнес тесно связан с макроэкономическими изменениями: поднялся уровень инфляции, выросли логистические издержки, и это сразу отразилось на стоимости товара», — объясняет отличия бизнеса лавок и местных магазинов от крупных ретейлеров Болмосов.

Аналитик также уверен в большей устойчивости цен на рыбу и морепродукты, так как они меньше зависят от волатильности стоимости кормовой базы. Болмосов указывает, что меньшие темпы ценового роста продемонстрируют и так дорогие товары, например, добытые из моря продукты.

Сейчас также наблюдается определенное снижение цен на стройматериалы и туристические услуги, отмечает начальник управления инвестиционных стратегий департамента операций на долговых рынках инвестиционного банка «Синара» Дмитрий Харлампиев.

Уровень годовой инфляции в стране возрос примерно до 7,8%, подсчитали аналитики Центрального банка РФ. По прогнозам регулятора, в конце 2021 года снижение покупательской способности населения достигнет 7,4-7,9%.

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