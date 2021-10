Папа римский Франциск сравнил с концлагерями центры содержания мигрантов в Ливии

Ватикан, 26 октября. Папа римский Франциск после традиционной воскресной молитвы на площади Святого Петра выразил близость тысячам мигрантов в Ливии и призвал правительства ЕС вмешаться в ухудшающееся положение беженцев во всем Средиземноморском регионе.

Центры содержания мигрантов под стражей на западе Ливии, где специалисты ООН неоднократно фиксировали случаи преступления против человечности, известны ужасными условиями и пытками. Людей, которые попали туда, избивают и насилуют.

Папа римский Франциск призвал международное сообщество сдержать обещания по поиску совместных, конкретных и прочных решений для управления миграционными потоками как в североафриканской стране, так и в Средиземноморье.

По его словам, необходимо положить конец возвращению беженцев в небезопасные страны, а также запастись спасательными и высадочными устройствами. Кроме того, нужно гарантировать людям достойные условия жизни либо предоставить альтернативы задержанию, например, создать регулярные миграционные маршруты или упростить процедуры предоставления убежища.

I express my closeness to the thousands of migrants, refugees in Libya: I never forget you; I hear your cries and pray for you. We are all responsibile for these our brothers and sisters, who have been victims of this serious situation for too many years. Let us #PrayTogether.