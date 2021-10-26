Папа римский Франциск сравнил с концлагерями центры содержания мигрантов в Ливии

Ватикан, 26 октября. Папа римский Франциск после традиционной воскресной молитвы на площади Святого Петра выразил близость тысячам мигрантов в Ливии и призвал правительства ЕС вмешаться в ухудшающееся положение беженцев во всем Средиземноморском регионе.

«Я никогда не забываю вас, слышу ваши крики и молюсь за вас. Многие из этих мужчин, женщин и детей подвергаются бесчеловечному насилию. И как сильно страдают те, кто отвергнут! Там есть настоящие лагеря», — сказал понтифик.

Центры содержания мигрантов под стражей на западе Ливии, где специалисты ООН неоднократно фиксировали случаи преступления против человечности, известны ужасными условиями и пытками. Людей, которые попали туда, избивают и насилуют.

Папа римский Франциск призвал международное сообщество сдержать обещания по поиску совместных, конкретных и прочных решений для управления миграционными потоками как в североафриканской стране, так и в Средиземноморье.

По его словам, необходимо положить конец возвращению беженцев в небезопасные страны, а также запастись спасательными и высадочными устройствами. Кроме того, нужно гарантировать людям достойные условия жизни либо предоставить альтернативы задержанию, например, создать регулярные миграционные маршруты или упростить процедуры предоставления убежища.

«Мы все несем ответственность за наших братьев и сестер, которые слишком много лет были жертвами этой серьезной ситуации. Давайте помолимся вместе», — подчеркнул понтифик.

I express my closeness to the thousands of migrants, refugees in Libya: I never forget you; I hear your cries and pray for you. We are all responsibile for these our brothers and sisters, who have been victims of this serious situation for too many years. Let us #PrayTogether. — Pope Francis (@Pontifex) October 25, 2021

Накануне британцы прошли маршем от посольства Италии до министерства внутренних дел в Лондоне, чтобы высказаться против жестокого обращения с беженцами, которые прибывают в европейские страны через Ливию.