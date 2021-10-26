USNI News: боевые лазеры поступят на вооружение ВМС США к 2040 году

Вашингтон, 26 октября. Командование Военно-морских сил США планирует оснастить свои боевые корабли лазерными системами уже к 40-м годам XXI века, сообщают СМИ.

Американское издание USNI News передает, что подобное вооружение военные планируют применять для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Отмечается, что лазерное оружие сможет уничтожить оптическое оборудование и видеоаппаратуру на борту дрона.

США уже занимаются созданием лазерных систем, а также проводят испытания с высокоэнергетическим оружием, отмечают обозреватели. В частности, к ним относится система Optical Dazzling Interdictor (ODIN), которая может дезориентировать противника. Контр-адмирал ВМС США Сейко Окано заявил, что это оружие проходит испытания на американских эсминцах.

«ODIN уникален. Я думаю, он позволит нам довольно быстро удовлетворить потребности американского военного флота», — подчеркнул он.

Адмирал также добавил, что испытания комплекса еще не закончены. Кроме того, военные планируют использовать лазерную установку в том числе для уничтожения крылатых ракет.

Ранее сообщалось, что ВВС США получили в свое распоряжение первую партию боевых лазеров AHEL, которые предполагается устанавливать на самолеты огневой поддержки AC-130J. Также об успешных испытаниях лазера против беспилотников сообщили в минобороны Израиля, передает «Царьград».