Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 октября 11:34
11:32
Происшествия
Двое жителей Краснодарского края скончались от отравления суррогатным алкоголем
11:32
Экономика
Кабмин изучит эффективность стимулов использования возобновляемой энергии
11:31
Происшествия
Полиция получила сообщение о буйном пассажире на борту самолета Стамбул — Ростов-на-Дону
11:26
Политика
Анекдот Норкина про котлеты и хитрого мужа рассмешил зрителей «Места встречи»
11:26
Происшествия
В подмосковном Ногинске двухлетняя девочка скончалась от отравления алкоголем
11:25
Весь мир
Папа римский Франциск сравнил с концлагерями центры содержания мигрантов в Ливии
11:24
Политика
Немецкий правозащитник Мурей о ситуации в Германии: «Русским здесь не место»
11:24
Общество
Власти Новосибирской области вводят систему QR-кодов с 30 октября
11:23
Общество
Актриса Светлана Светличная жаловалась на издевательства незадолго до исчезновения
11:22
Весь мир
Иран расширяет производство обогащенного до 60% урана на ядерном объекте в Натанзе
Все новости

USNI News: боевые лазеры поступят на вооружение ВМС США к 2040 году

  /   Обновлено: 26 октября 2021 11:13
Армия
USNI News: боевые лазеры поступят на вооружение ВМС США к 2040 году
US Navy

Вашингтон, 26 октября. Командование Военно-морских сил США планирует оснастить свои боевые корабли лазерными системами уже к 40-м годам XXI века, сообщают СМИ.

Американское издание USNI News передает, что подобное вооружение военные планируют применять для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Отмечается, что лазерное оружие сможет уничтожить оптическое оборудование и видеоаппаратуру на борту дрона.

США уже занимаются созданием лазерных систем, а также проводят испытания с высокоэнергетическим оружием, отмечают обозреватели. В частности, к ним относится система Optical Dazzling Interdictor (ODIN), которая может дезориентировать противника. Контр-адмирал ВМС США Сейко Окано заявил, что это оружие проходит испытания на американских эсминцах.

«ODIN уникален. Я думаю, он позволит нам довольно быстро удовлетворить потребности американского военного флота», — подчеркнул он.

Адмирал также добавил, что испытания комплекса еще не закончены. Кроме того, военные планируют использовать лазерную установку в том числе для уничтожения крылатых ракет.

Ранее сообщалось, что ВВС США получили в свое распоряжение первую партию боевых лазеров AHEL, которые предполагается устанавливать на самолеты огневой поддержки AC-130J. Также об успешных испытаниях лазера против беспилотников сообщили в минобороны Израиля, передает «Царьград».

Вернуться назад

Все новости / Армия / USNI News: боевые лазеры поступят на вооружение ВМС США к 2040 году
сша вмс сша корабли лазеры
Комментировать